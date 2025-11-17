Rabla împinge piața auto pe plus după un început de an slab, aducând o creștere a cererii de 11% în luna octombrie

17-11-2025 | 19:35
După un început de an slab, industria auto și-a revenit ușor în lunile de toamnă. În octombrie, cererea a crescut cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut, sprijinită, în special, de programul Rabla.

Florentina Bălășoiu

Cu stocuri mari în magazine, producătorii au pus pe masă oferte atractive, încercând să compenseze sumele mai mici din programul guvernamental.

Cu funcții interactive și aplicații menite să ne facă drumurile mai ușoare, producătorii auto continuă să investească în tehnologia electrică, în speranța că vor atrage și mai mulți clienți.

După luni cu scăderi spectaculoase, piața și-a revenit ușor în ultima perioadă. Potrivit datelor Asociației Producătorilor și Importatorilor de Automobile, în luna octombrie au fost înmatriculate în jur de 12.700 de mașini, cu peste 11% peste luna similară din 2024.

Specialiștii avertizează însă că această creștere a vânzărilor ar putea fi temporară.

Alex Semet, purtător de cuvânt BMW România: „Până acum, piața a așteptat începerea programului Rabla, Rabla Plus. Acum, când programul e funcțional, s-a dat drumul la piață. Dar pentru că au existat întârzieri foarte mari, a existat un efort special din partea dealerilor de a construi oferte pentru a compensa întârzierea programului. Este ceva de moment, nu mă aștept ca această tendință să se mențină în următoarele luni”.

Cu alte cuvinte, din cauza întârzierilor programului Rabla, importatorii s-au trezit cu stocuri mari de mașini, motiv pentru care reduc prețurile pentru a încuraja oamenii să cumpere din modelele disponibile. În funcție de motorizare și de campania dealerilor, reducerile pornesc de la 3.500 de euro și pot ajunge până la 9.000 pentru autoturismele mai scumpe.

Florin Fieraru, reprezentant vânzări Mazda: „Este primul an când avem oferte atât de generoase, anul acesta au avut loc foarte multe fluctuații și instabilitate politică”.

Autoturismele pur electrice au înregistrat în luna octombrie o creștere de 80% față de aceeași lună din 2024 și au ajuns la o cotă de piață de 8 procente, aproape dublu față de anul trecut. La fel de bine au mers vânzările pentru mașinile mild-hybrid, full-hybrid sau plug-in hybrid.

Anul 2025 a fost un an de cotitură pentru producătorii auto. Aceștia au fost obligați să lanseze pe piață mașini noi care să emită, în medie, mai puțin dioxid de carbon. Iar aceste cerințe europene vin în condițiile în care automobilele electrice se vând mai greu. În România, industria auto a devenit baza economiei, fiind unul dintre cei mai mari contributori la PIB.

În octombrie, vânzările de autoturisme verzi au crescut cu 5% și au ajuns la o cotă de piață de 56,5%, depășind motoarele pe benzină și motorină.

Sursa: Pro TV

Etichete: masini, rabla, producatori, industria auto,

Dată publicare: 17-11-2025 19:34

