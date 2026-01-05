Român mort într-un accident de schi în Franţa. Instructorul care era cu el ar fi consumat droguri

05-01-2026 | 17:28
Un român,stabilit de ani buni în Statele Unite a murit într-un accident de schi, în stațiunea franceză Val Thorens, din Alpi. Instructorul care îl însoțea a fost reținut, după ce bărbatul a ieșit pozitiv la testul antidrog.

Alexandra Clej

Tragedia s-a petrecut în Val Thorens una dintre cele mai mari stațiuni de schi din Alpii francezi unde bărbatul venise împreună cu mai mulți prieteni. Potrivit informațiilor furnizate de jurnaliștii francezi turistul român, care era stabilit de mulți ani în statele unite schia împreună cu un instructor independent și ar fi ieșit în afara pistelor amenajate.

La un moment dat ar fi căzut și s-ar fi lovit puternic de o stâncă. A fost găsit de un alt schior care a ajuns la fața locului și a alertat autoritățile. Din păcate medicii care au ajuns imediat la fața locului nu l-au mai putut salva.

În timpul anchetei autoritățile au stabilit că instructorul care îl însoțea consumase substanțe interzise. Bărbatul este reținut acum.

Între timp, Ministerul Afacerilor Externe s-a autosesizat, iar autotitățile române colaborează acum cu cele franceze. Vor fi audiate mai multe persoane intr-o anchetă în care procurorii trebuie să stabilească ce cautau cei doi in afara pistei de schi. 

