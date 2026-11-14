Iar pe litoral, oamenii s-au îmbrăcat cu haine groase, după ce vineri se plimbau în tricou.

Corespondent PROTV: „În doar câteva ore peisajul s-a schimbat complet, mai ales aici, la Predeal, de exemplu, unde zăpada s-a depus deja într-un strat consistent, iar totul în jurul meu este alb.”

Imaginile surprinse din dronă arată că la Predeal s-a întors iarna. Oamenii și-au mai pus un strat de haine pe ei înainte să iasă din case.

Localnici: „Ieri au fost temperaturi de primăvară-vară și ne-am trezit cu iarnă! Mi-am pus pentru prima dată căciula pe cap!” (...)

„E mult mai frig astăzi... e și normal!”

Reporter: Ați scos hainele groase?

Femeie: „Daa, se și vede.”

Alții s-au înarmat cu lopeți și s-au apucat să curețe zăpada.

„Acum dau un pic zăpada de pe trotuar, să fie un pic curat!” spune un bărbat.

Mașinile drumarilor au început să acționeze încă din zori, împrăștiind pe șoselele din Brașov peste 50 de tone de material antiderapant.

A nins și la Fundata, la peste 1.300 de metri altitudine.

Localnic: „La Moeciu-Fundata, la zero grade, avem zăpadă.”

Iar la Vârful Omu, la 2.500 de metri, s-au înregistrat minus zece grade Celsius. Stratul de zăpadă măsoară aici 30 de centimetri.

În Brașov, unde se înregistra vineri o maximă de 19 grade, a fulguit.

Femeie: „E diferență mare și nu se simte bine. Pe mine, de exemplu, mă doare spatele de la schimbările de temperatură.”

Zăpada s-a așternut și în Făgăraș. Ploaia de ieri s-a transformat acum în lapoviță și ninsoare. Pe Transfăgărășan, la cota 1.500, sunt zone unde stratul atinge cinci centimetri. Salvamontiștii lansează deja un avertisment pentru turiștii care vor să plece în drumeții.

Dragoș Onea, Salvamont Argeș: „Încă nu există risc de avalanșă. Cei care se aventurează în zona montană să aibă în vedere că există pericolul de alunecare.”

Temperatura a scăzut, azi, la -4 grade Celsius, iar la noapte va coborî până la -6 grade.

Pe Transalpina, la peste 1.700 de metri, turiștii sosiți la Rânca nu pot merge mai departe. Șoseaua a intrat în regim de iarnă, adică circulația auto este interzisă.

Turist: „Căutăm iarna, căutăm zăpada, dar nu este decât pe munte.”

Vremea s-a schimbat brusc și pe litoral.

Corespondent PROTV: „Dacă ieri eram îmbrăcați în tricou, astăzi am trecut la gecile groase. Pe litoral, temperaturile au scăzut cu peste 15 grade Celsius, în doar o zi.”

Turiștii care au ieșit să admire marea pe faleza Cazinoului au fost izbiți de frigul tăios.

Femeie: „Nu-mi pare rău că am venit până aici, chiar dacă nu am nimerit vremea potrivită.”

Valul de frig ne va afecta și în zilele următoare.