Odată cu venirea lunii noiembrie, orașele din Europa încep pregătirile pentru tradiționalele târguri de Crăciun. Deși în multe destinații europene ninsorile de sărbători sunt imprevizibile, există un oraș unde șansele de a avea un Crăciun alb sunt mult mai mari, potrivit Express.

În plus, târgul din această destinație a fost desemnat în repetate rânduri unul dintre cele mai frumoase din Europa și găzduiește cel mai vechi brad de Crăciun amplasat într-un spațiu public.

Tallinn, capitala Estoniei, este renumit pentru unul dintre cele mai apreciate târguri de Crăciun din Europa, dar și pentru probabilitatea ridicată de ninsoare în perioada sărbătorilor.

Potrivit unei cercetări realizate de platforma Rome2Rio, în ultimii 19 ani, în perioada Crăciunului, orașul a înregistrat în medie 28,1 zile cu ninsoare.

Târgul de Crăciun din Tallinn, organizat într-o piață medievală

Târgul se desfășoară între 20 noiembrie și 6 ianuarie și transformă Piața Primăriei, cu arhitectura sa medievală, într-un loc plin de farmec și atmosferă festivă.

Jurnalistul Christopher Megrath, de la publicația Liverpool Echo, a vizitat acest târg și l-a descris drept unul dintre cele mai frumoase pe care le-a văzut vreodată.

„Târgul de Crăciun din centrul vechi al orașului Tallinn, Estonia, a fost de departe cel mai frumos pe care l-am vizitat vreodată.

Spre deosebire de celebrele târguri de Crăciun din orașe precum Viena, Köln sau Salzburg, cel din Tallinn este de dimensiuni modeste. Nu auzisem niciodată vorbindu-se despre el în discuțiile despre târgurile de Crăciun și nici nu cunoșteam pe cineva care să fi vizitat măcar această țară. Cu toate acestea, ceea ce îi lipsește în materie de notorietate internațională compensează din plin prin decorul fermecător, atmosfera primitoare și farmecul său magic”, a povestit jurnalistul.

Vizitatorii au la dispoziție o gamă variată de produse, de la suveniruri realizate manual, ciocolată și decorațiuni de Crăciun până la fulare și mănuși tricotate, ideale pentru temperaturile scăzute din luna decembrie.

Patinoar, carusel și băuturi tradiționale de Crăciun

Publicația RTE a desemnat târgul de Crăciun din Tallinn drept cel mai bun din Europa și le recomandă turiștilor să încerce patinoarul și caruselul tradițional.

Vizitatorii pot savura și vin fiert condimentat, preparat din fructe locale de cătină și îmbogățit cu băuturi alcoolice, o specialitate potrivită pentru atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Târgul se deschide spre sfârșitul lunii noiembrie și poate fi vizitat zilnic, între orele 10:00 și 20:00. Băuturile calde vor fi servite până la ora 22:00.