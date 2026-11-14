Drumarii anunţă că sunt condiţii de iarnă pe mai multe şosele din centrul ţării şi se intervine cu utilaje. De asemenea, se intervine în zona Rânca, relatează News.ro.

”NINGE ABUNDENT ÎN CENTRUL ŢĂRII! În acest moment se circulă în condiţii de iarnă pe DN1 şi pe DN73 la Predeal, pe DN73 la Fundata, pe DN7C - Transfăgărăşan, pe DN10 la Teliu, pe DN11 în pasul Oituz”, anunţă, sâmbătă, Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov.

Drumarii intervi cu peste 50 de utilaje de deszăpezire în toate zonele afectate de ninsori, dar şi preventiv, pe sectoarele pe care se înregistrează temperaturi scăzute.

”La această oră nu sunt blocaje sau probleme în trafic. Nu plecaţi la drum dacă nu aveţi maşina pregătită pentru iarnă!”, au mai transmis drumarii.

Potrivit imaginilor transmise pe reţelele de socializare ninge inclusiv în municipiul Braşov, dar şi în Poiana Braşov.

De asemenea, intervin drumarii de la DRDP Craiova.

”Ninsoare măruntă în zona Rânca! Pe DN 67C, între Novaci şi Rânca, colegii noştri efectuează revizii ale sectorului de drum şi intervin, acolo unde este necesar, cu două utilaje dotate cu lamă şi răspânditor de material antiderapant. În zona montană se înregistrează precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, iar partea carosabilă este curată şi umedă”, au transmis reprezentanţii DRDP Craiova.

Aceştia le reamintesc conducătorilor auto că echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă este obligatorie atunci când circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei.

”Chiar dacă echipele noastre sunt permanent pe traseu şi acţionează pentru menţinerea circulaţiei în condiţii de siguranţă, există riscul depunerii zăpezii pe carosabil, în funcţie de evoluţia condiţiilor meteorologice. Adaptaţi viteza la condiţiile de drum şi circulaţi cu prudenţă!”, au mai transmis drumarii.