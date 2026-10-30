În primele două săptămâni din noiembrie vor fi temperaturi mai mici decât ar fi normal pe final de toamnă. Prin centrul țării se vor înregistra noaptea minus 3 grade. Până la Crăciun au rămas mai puțin de două luni.

Mugur Gavrilă, meteorolog ANM la Vf. Omu: „Acum la Vf. Omu e ceață, vizibilitate redusă, temperatura de 0 grade, iar stratul de zăpadă ajunge la 32 de centimetri.”

Meteorologii anunță ninsori la munte

În următoarele 48 de ore, vremea se va înrăutăți. Acest strat de zăpadă va crește în weekend, spun meteorologii care au emis un Cod galben de vreme rea.

La altitudini de 1.500 de metri se vor strânge până duminică dimineața până la 25 de centimetri de zăpadă. În zonele joase vizate de Codul galben, va ploua și cu 50 de litri pe metru pătrat.

Corespondent PROTV: „Potrivit ANM, ploile vor continua în zonele din sud și sud-vest, inclusiv în Capitală, până la mijlocul săptămânii viitoare. Apoi temperaturile scad mai mult decât ar fi normal pentru luna noiembrie. Cea mai răcoroasă dimineață va fi vineri, 6 noiembrie, când în centrul țării vor fi și minus 3 grade. Zero grade vor fi prin vestul țării și iar pe la noi, prin sud, între două și 5 grade.”

Temperaturile scad în mai multe regiuni

Ca să nu fie luați prin surprindere de vremea rea, reprezentanții Companiei Aeroporturi București au verificat starea utilajelor de deszăpezire. Iarna trecută, cele 58 de utilaje au cărat peste 130.000 de tone de zăpadă strânsă de pe căile de rulare. Anul acesta s-ar putea să intre mult mai repede în program, ținând cont de cum arată acum prognoza meteo.

Corespondent PRO TV: „Polițiștii rutieri le amintesc șoferilor că legea îi obligă să-și echipeze mașinile cu cauciucuri de iarnă dacă circulă pe drumuri acoperite de polei, iar acesta s-ar putea forma inclusiv în Capitală pe 11 noiembrie, când prognoza meteo arată lapoviță și doar 1 grad noaptea.”

Potrivit estimărilor meteo pentru următoarele 4 săptămâni, temperaturile mai cresc puțin după data de 16 noiembrie și se vor apropia de normalul unei luni de toamnă.