Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

03-10-2025 | 08:23
Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.  

autor
Stirileprotv

În București, e în vigoare un cod portocaliu, din cauza vântului puternic. Pompierii au intervenit, de-a lungul nopții, pentru mai bine de 15 copaci căzuți pe carosabil sau pe mașini. Și sunt încă în alertă.

În plus, zăpada a făcut ca unele şosele de mare altitudine să fie închise, spre surprinderea șoferilor.

Pe parcursul nopții, pompierii din București și Ilfov au fost în alertă și au intervenit în mai multe zone unde exista riscul unui pericol. În Sectorul 5, câteva locuințe au rămas fără curent, după ce crengile unor copaci s-au agățat de cablurile de electricitate.

Spre dimineață, vântul a început să bată și mai tare, iar militarii au fost chemați să îndepărteze mai mulți arbori căzuți.

ninsoare
Ninsoare abundentă pe DN 7A, în zona Obârșia Lotrului. Meteorologii au emis coduri de vreme severă. VIDEO

Bucureștiul se află sub cod portocaliu de vânt puternic până vineri seară, la ora 11. Și joi s-au făcut pregătiri pentru evitarea incidentelor.

Corespondent ProTV: ”În toată Capitala sunt echipe care au împânzit parcurile și străzile, iată verifică și taie copacii care ar putea pune în pericol viața oamenilor, dar sunt specialiști în tot Bucureștiul care verifică acoperișuri, terase, șanțuri și rigole, ca să nu se creeze inundații".

Zăpadă și de 20 de centimetri la munte, turiștii sunt sfătuiți să nu se aventureze

În zonele de munte, au fost probleme cu zăpada. Un șofer din Gorj s-a trezit blocat pe Transalpina de blocurile de beton care, cu două ore înainte, au închis circulația pe șoseaua de mare altitudine.

-De unde ati plecat?

-De la Obârșia...

-Acolo nu era blocaj, nu era nimic?

-Nimic.

-Si v-au lăsat să treceți?

-Păi dacă nu era nimic”.

În zonă este cod portocaliu de ninsori abundente, viscolite.

Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova: ”În momentul în care pe partea carosabilă este gheață sau zăpadă, unde sunt acele curbe și pante foarte abrupte riscul e unul foarte mare".

Cei care ajung până aici trebuie să aibă mașinile echipate pentru iarnă, altfel riscă amendă și ridicarea talonului.

În munții Făgăraș, stratul de zăpadă măsoară în unele locuri chiar și 20 de cm. Pe Transfăgărășan, drumarii au intervenit să curețe asfaltul.

Și pe șoseaua Transbucegi se așterne zăpada. Ciobanii au dus turmele la adăpost, iar turiștii sunt sfătuiți să nu urce pe traseele de abrupt din Bucegi, Ciucaș și munții Baiului.

Alexandru Burțoi, Salvamont Prahova: "Sfatul nostru este să nu se aventureze nimeni pe munte în perioada aceasta”.

Pe câțiva turiști, episodul de iarnă i-a prins neechipați.

Turistă: ”Mie îmi place frigul, ghete trebuia.. dar jos.. doar plouă. Dar n-are nimica, că sunt înalte și nu mă ud la picioare".

Cod roșu de ploi în Olt și Dolj

Râul Argeș a fost decolmatat, zilele trecute, pentru deversarea lacului Vidraru, iar operațiunea se dovedește utilă acum, când este așteptată creșterea apelor din cauza ploilor.

Ana Dulică, purtătorul de cuvânt al Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea: ”Monitorizăm permanent punctele pe care noi le considerăm critice sau vulnerabile, utilajele sunt, de asemenea, și stocurile de apărare sunt, de asemenea, pregătite”.

Judeţele Olt şi Dolj sunt sub cod roşu de ploi abundente. Vor cădea chiar şi 100 de litri pe metrul pătrat, aşa că Institutul Naţional de Hidrologie a emis o avertizare de cod roșu de inundații, pentru câteva râuri din sudul țării.

Corespondetn ProTV: ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte, nu e normal pentru această perioada. De sâmbătă va fi mai bine".

Autori: Roxana Hulpe, Marilena Iordache, Natașa Paraschiv, Octavian Moldovan, Gigi Ciuncanu, Nicu Avram, Silviu Paraschiv 

Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

Sursa: Pro TV

cod rosu, ploi, vijelii, cod portocaliu, ninsori

Dată publicare: 03-10-2025 08:16

