Cod portocaliu de vânt puternic: Zeci de intervenții ISUBIF în Capitală și Ilfov, mașini avariate și copaci doborâți

Aproape 40 de intervenţii ale pompierilor au avut loc în Capitală şi în judeţul Ilfov, în contextul codului portocaliu de vânt puternic, peste 20 de maşini fiind avariate în Bucureşti, a anunţat vineri dimineaţă ISUBIF.

''Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 - 03.10.2025, ora 06:00, pompierii ISUBIF au gestionat 36 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov'', informează sursa citată.

Astfel, 28 de cazuri au fost înregistrate în Bucureşti: 20 pentru copaci căzuţi (în urma cărora au fost avariate 23 de autoturisme); 3 pentru elemente de construcţie desprinse; 5 pentru cabluri electrice afectate.

În Ilfov au fost 8 intervenţii: 7 pentru copaci căzuţi; 1 pentru element de construcţie desprins.

Ca urmare a fenomenelor meteo, se mai intervine în:

* Măgurele, judeţul Ilfov, strada Atomiştilor - elemente de construcţie desprinse

* strada Novaci - copac care stă să cadă

* aleea Călineşti - copac căzut pe carosabil

* strada Reşiţa - copac căzut pe autoturism

* Corbeanca, judeţul Ilfov, strada Primăverii - copac căzut pe carosabil.

