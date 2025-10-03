Cod portocaliu de vânt puternic: Zeci de intervenții ISUBIF în Capitală și Ilfov, mașini avariate și copaci doborâți

03-10-2025 | 08:04
Aproape 40 de intervenţii ale pompierilor au avut loc în Capitală şi în judeţul Ilfov, în contextul codului portocaliu de vânt puternic, peste 20 de maşini fiind avariate în Bucureşti, a anunţat vineri dimineaţă ISUBIF.

Vlad Dobrea

''Ca urmare a fenomenelor meteorologice manifestate pe durata codului portocaliu, intensificări puternice ale vântului, în perioada 02.10.2025, ora 20:00 - 03.10.2025, ora 06:00, pompierii ISUBIF au gestionat 36 de intervenţii în Bucureşti şi Ilfov'', informează sursa citată.

Astfel, 28 de cazuri au fost înregistrate în Bucureşti: 20 pentru copaci căzuţi (în urma cărora au fost avariate 23 de autoturisme); 3 pentru elemente de construcţie desprinse; 5 pentru cabluri electrice afectate.

În Ilfov au fost 8 intervenţii: 7 pentru copaci căzuţi; 1 pentru element de construcţie desprins.

Ca urmare a fenomenelor meteo, se mai intervine în:

* Măgurele, judeţul Ilfov, strada Atomiştilor - elemente de construcţie desprinse
* strada Novaci - copac care stă să cadă
* aleea Călineşti - copac căzut pe carosabil
* strada Reşiţa - copac căzut pe autoturism
* Corbeanca, judeţul Ilfov, strada Primăverii - copac căzut pe carosabil. 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 03-10-2025 08:04

