Ninsoare abundentă pe DN 7A, în zona Obârșia Lotrului. Meteorologii au emis coduri de vreme severă. VIDEO

Stiri actuale
02-10-2025 | 21:40
ninsoare
Facebook // DRDP Craiova

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova anunţă, joi seară, că se intervine pe DN 7A, în zona Obârşia Lotrului, unde ninge abundent.

autor
Sabrina Saghin

„Ninsoare pe DN 7A! Pe DN 7A, zona Obârşia Lotrului, ninge abundent şi se înregistrează vânt puternic. SDN Vâlcea acţionează permanent pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de iarnă”, a transmis, joi seară, DRDP Craiova.

Drumarii recomandă şoferilor să nu circule pe sectoarele de drumuri unde se înregistrează ninsori dacă nu au autoturismele echipate corespunzător pentru iarnă.

Meteorologii anunţă că, până sâmbătă dimineaţă, vremea va fi deosebit de rece şi se vor semnala ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.

Citește și
furtuna, vijelie, ploi torentiale
Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

De joi seară, judeţele Olt şi Dolj se vor afla sub Cod roşu de ploi abundente, cantităţile de apă urmând să ajungă la 100-110 litri pe metrul pătrat, în timp ce alte judeţe din jumătatea de sud a ţării vor fi sub Coduri portocaliu şi galben de ploi.

Totodată, va fi Cod galben de vânt puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei şi în sudul Moldovei, nouă judeţe şi Capitala fiind sub avertizare Cod portocaliu. Alte avertizări Cod galben şi portocaliu de ninsori vizează estul Carpaţilor Meridionali şi Carpaţii de Curbură, respectiv zona de munte a judeţelor Caraş-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu şi Braşov.

Sursa: News.ro

Etichete: ninsoare, cod galben, vreme rea,

Dată publicare: 02-10-2025 21:40

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă
Stiri actuale
Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

Sunt anunțate ore dificile pentru jumătatea sudică a țării și Capitala, unde vremea s-a înrăutățit brusc. Au intrat în vigoare Coduri portocalii de ninsori la munte și vânt puternic, iar două județe se află sub Cod roșu de ploi abundente până vineri.

Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite
Vremea
Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Urmează ore dificile pentru jumătatea sudică a țării, unde vremea se înrăutățește. Intră în vigoare coduri de ninsori și vânt puternic, iar două județe se vor afla sub cod roșu de ploi abundente.

Vremea mâine, 3 octombrie. Coduri meteo de vreme rea. În București continuă ploile, cu temperaturi de maxim 12 grade. HARTĂ
Vremea
Vremea mâine, 3 octombrie. Coduri meteo de vreme rea. În București continuă ploile, cu temperaturi de maxim 12 grade. HARTĂ

Vineri dimineață, vremea va fi închisă și rece în majoritatea regiunilor. Ploile vor fi prezente pe arii extinse în sud-vest și sud, local în centru și izolat în restul țării.

Recomandări
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro
Stiri actuale
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro

Șoferii ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, asta prevede un proiect depus în Parlament. Ar fi combinații de maximum cinci caractere - cifre și litere.

Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”
Stiri actuale
Avizul pentru ATI-ul de la Spitalul „Sf. Maria” Iaşi a fost emis ilegal. Ministrul Sănătății: „În secție se intra ca în gară”

Raportul Corpului de control cu privire la cazul de la Spitalul "Sf Maria" din Iaşi va fi trimis Parchetului General, a anunţat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, joi, într-o conferinţă de presă.

Zeci de membri ai clanului Butoane, ridicați de mascați. Și-ar fi obligat chiar și soțiile să se prostitueze în străinătate
Stiri Justitie
Zeci de membri ai clanului Butoane, ridicați de mascați. Și-ar fi obligat chiar și soțiile să se prostitueze în străinătate

Una dintre cele mai temute rețele de traficanți de persoane din România a intrat în vizorul procurorilor DIICOT. Zeci de membri ai clanului Butoane din Giurgiu au fost ridicați din casele lor pentru a da explicații într-o anchetă de proporții.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Octombrie 2025

48:41

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 02 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28