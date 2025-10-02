Vremea mâine, 3 octombrie. Coduri meteo de vreme rea. În București continuă ploile, cu temperaturi de maxim 12 grade. HARTĂ

Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp și izolat peste 40 l/mp în Oltenia, 15–25 l/mp în sudul Banatului și posibil și în Dobrogea, respectiv 10–15 l/mp în alte zone din Banat, Muntenia și Dobrogea, conform ANM.

În zona montană, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1.500 m se vor transforma în ninsoare. Vântul va viscoli zăpada, iar stratul depus va fi mai consistent în grupele vestice ale Carpaților Meridionali, unde poate ajunge la 10–15 cm.

Muntenia și Dobrogea vor fi cele mai afectate de rafale, care pot atinge 70–85 km/h. Intensificări ale vântului, cu viteze de 50–60 km/h, sunt așteptate și în sudul Moldovei, estul Olteniei și la munte. De dimineață, temperaturile minime vor fi între 0 și 8 grade, mai ridicate pe litoral, unde se pot înregistra până la 13 grade.

Temperaturile maxime pe tot parcursul zilei vor fi între 6 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea, până la 18–20 de grade, iar minimele între 4 și 11 grade. Local se va forma ceață.

ANM

Cum va fi vremea în București

În Capitală, vremea va fi închisă, rece și vântoasă. Va ploua, iar cantitățile de apă vor ajunge la aproximativ 10 l/mp vineri dimineață. Vântul va sufla cu putere, atingând la rafală 70–75 km/h. Temperaturile minime se vor situa între 4 și 6 grade de dimineață, iar pe parcursul zilei vor fi temperaturi maxime de 10–12 grade, iar minimele de 8–9 grade.

Avertizări de Cod galben, portocaliu și roșu în România

România a intrat sub avertizări meteo severe, valabile între 2 octombrie, ora 10:00, și 3 octombrie, ora 23:00. Meteorologii au emis mai multe coduri de vreme rea, de la galben la roșu, ce vizează ploi abundente, vânt puternic și ninsori viscolite la munte.

În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova vor cădea ploi însemnate cantitativ, cu acumulări de 70–80 l/mp și, izolat, peste 90 l/mp. Pentru Dolj și Olt a fost emis un Cod roșu, unde cantitățile de apă pot ajunge la 100–110 l/mp, până pe 3 octombrie, seara.

Un Cod galben de intensificări ale vântului vizează Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei, unde rafalele vor atinge 50–70 km/h. În plus, a fost emis și un Cod portocaliu pentru județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, București și litoralul județelor Constanța și Tulcea. Aici, vântul va sufla puternic și susținut, cu viteze de 70–90 km/h.

Ninsori și viscol la altitudini mari

În estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, la peste 1.500 m, se anunță Cod galben de ninsori temporar viscolite, cu rafale de 50–70 km/h și strat de zăpadă de 10–30 cm. În paralel, meteorologii au emis un Cod portocaliu pentru zona montană a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov. Aici vor fi ninsori abundente, temporar viscolite, cu rafale de 70–80 km/h și strat consistent de zăpadă de 30–50 cm.

