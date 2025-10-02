Vreme extremă în România. Jumătate de țară, sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite

Jumătate de țară este sub cod portocaliu de furtuni, vânt puternic, lapoviță și chiar ninsori viscolite. În plus, este cod roșu de ploi abundente în județele Dolj și Olt.

În Munții Făgăraș a nins deja și s-a depus zăpadă. Se circulă pe Transfăgărășan, dar șoferii trebuie să aibă cauciucuri de iarnă și să conducă prudent. Inclusiv în București sunt așteptate furtuni joi seară.

Bucureștiul, lovit de vreme extremă peste noapte

În București s-a schimbat radical, peste noapte, anotimpul. Se simte ca în plină iarnă, cu o temperatură resimțită de 2 grade, plouă și e vânt puternic. În acest context, traficul e infernal încă de dimineață, de la ora 7.

Sunt deja echipe, de dimineață, pe teren care verifică și taie arborii uscați care ar putea pune în pericol viața oamenilor. Verifică acoperișuri, sisteme de panotaj, șantiere, iar Apa Nova se asigură că rigolele nu sunt înfundate.

Inclusiv la dispeceratul dedicat situațiilor de urgență sunt specialiști ISU, SMURD, Serviciul de Ambulanță, Jandarmerie, telecomunicații, care urmăresc dacă apar situații speciale în care trebuie să intervină.

Coduri meteo severe în 20 de județe

Însă ANM anunță că în 20 de județe din jumătatea de sud a țării sunt ținta furtunilor, ploilor abundente, vântului și chiar a ninsorilor viscolite. Este și mult mai frig de azi – 7 grade cel mult ziua, noaptea 0 grade.

De joi dimineață, ANM a extins codul portocaliu de fenomene meteo severe pentru mai multe județe și a emis și un cod roșu de ploi.

Va ploua torențial, în special în sudul țării, iar în Dolj și Olt este deja în vigoare codul roșu de ploi abundente – acolo se pot strânge până la 100–110 l pe metru pătrat.

În 10 județe din sud-estul țării, vântul va sufla cu putere, cu rafale de peste 90 km pe oră. Pentru Capitală și Ilfov, ANM a emis alerte speciale începând din această seară, de la ora 20:00, până vineri dimineață – cod portocaliu de vânt extraordinar de puternic.

Strat de zăpadă de până la 50 cm în zonele montane

Iar în zonele de munte ale județelor Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, Vâlcea, Alba, Brașov și Sibiu a nins deja viscolit, iar la altitudini mai mari se poate depune și un strat de zăpadă de 50 de cm.

De asemenea, oamenii au fost informați de pericol pe rețelele de socializare și e posibil să fie emise avertizări RO-Alert.

ISU are și o serie de recomandări pentru populație: să închidă ferestrele locuințelor, să se sisteze activitățile din aer liber sau la înălțime, să nu atingem stâlpi ori fire de electricitate căzute la pământ. Iar proprietarii teraselor sunt rugați să își ancoreze mobilierul, ca să nu fie nimeni rănit.

