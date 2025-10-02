Vremea severă lovește România. Ploile și ninsorile viscolite creează probleme majore. Circulația pe Transalpina, închisă

02-10-2025 | 20:11
Sunt anunțate ore dificile pentru jumătatea sudică a țării și Capitala, unde vremea s-a înrăutățit brusc. Au intrat în vigoare Coduri portocalii de ninsori la munte și vânt puternic, iar două județe se află sub Cod roșu de ploi abundente până vineri.

Gigi Ciuncanu,  Marilena Iordache,  Natașa Paraschiv,  Octavian Moldovan

Este vorba despre Dolj și Olt. Tot acolo sunt așteptate inundații pe lângă râuri. La munte a nins deja, iar unele șosele au fost închise, spre surprinderea șoferilor.

Un șofer din Gorj s-a trezit blocat pe Transalpina de blocurile de beton care, cu două ore înainte, au închis circulația pe șoseaua de mare altitudine. În zonă este Cod portocaliu de ninsori abundente, viscolite.

Cristi Tudor, reprezentant DRDP Craiova:În momentul în care pe partea carosabilă este gheață sau zăpadă, unde sunt acele curbe și pante foarte abrupte, riscul e unul foarte mare.”

Cei care ajung până aici trebuie să aibă mașinile echipate pentru iarnă, altfel riscă amendă și ridicarea talonului.

Ninsori și zăpadă afectează drumurile montane

În munții Făgăraș, stratul de zăpadă măsoară, în unele locuri, chiar și 20 de cm. Pe Transfăgărășan, drumarii au intervenit să curețe asfaltul.

Și pe șoseaua Transbucegi se așterne zăpada. Ciobanii au dus turmele la adăpost, iar turiștii sunt sfătuiți să nu urce pe traseele de abrupt din Bucegi, Ciucaș și Munții Baiului.

Alexandru Burțoi, Salvamont Prahova: „Sfatul nostru este să nu se aventureze nimeni pe munte în perioada aceasta. Alunecăm, nu suntem atenți, poate călcăm într-o groapă sau nu vedem și riscăm să ne accidentăm.”

Pe acești turiști, episodul de iarnă i-a prins neechipați.

Turistă:Mie îmi place frigul. Ghete trebuia, dar jos doar ploua. Dar n-are nimic că sunt înalte și nu mă ud la picioare.”

Autoritățile monitorizează râurile și Capit

Râul Argeș a fost decolmatat zilele trecute pentru deversarea lacului Vidraru, iar operațiunea se dovedește utilă acum, când este așteptată creșterea apelor din cauza ploilor.

Ana Dulică, purtătorul de cuvânt al Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea: „Monitorizăm permanent punctele pe care noi le considerăm critice sau vulnerabile, utilajele sunt, de asemenea, pregătite și stocurile de apărare sunt pregătite.”

Județele Olt și Dolj au intrat sub Croșu de ploi abundente. Vor cădea chiar și 100 de litri pe metrul pătrat, așa că Institutul Național de Hidrologie a anunțat că mâine râurile din zona Munteniei vor fi sub Cod roșu de inundații.

Elena Mateescu, director ANM:De două ori cât ar trebui să plouă într-o lună octombrie în țara noastră. O gamă variată de fenomene meteo extreme.”

Și Bucureștiul intră joi seara sub avertizare de Cod portocaliu de vânt puternic, așa că s-au făcut pregătiri.

Corespondent PROTV:În toată Capitala sunt echipe care au împânzit parcurile și străzile, verifică și taie copacii care ar putea pune în pericol viața oamenilor, dar sunt specialiști în tot Bucureștiul care verifică acoperișuri, terase, șanțuri și rigole ca să nu se creeze inundații.”

Dată publicare: 02-10-2025 19:56

