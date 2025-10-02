Cod roșu de ploi în județele Dolj și Olt: Ministrul Mediului convoacă comitetul de urgență CMSU, 500 de oameni mobilizați

Ministrul mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu, a convocat joi Comitetul ministerial pentru situații de urgență (CMSU), ca urmare a avertizărilor meteorologice și hidrologice de vreme rea.

Au fost emise avertizări de cod galben, portocaliu și roșu transmise de Administrația Națională de Meteorologie și de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor.

În acest context a avut loc joi ședința extraordinară, condusă de secretarul de stat Raul Pop, după prognozele severe care indică precipitații abundente în sud-vestul țării, cu acumulări ce pot atinge 100-110 l/mp în județele Dolj și Olt, echivalentul a două luni de ploi concentrate în 24 de ore, se arată într-un comunicat al CMSU.

Avertismentul autorităților: „Va ploua de două ori mai mult decât într-o lună"

Secretarul de stat Raul Pop a tras un semnal de alarmă cu privire la gravitatea fenomenelor meteorologice așteptate.

„Având în vedere prognoza meteorologică și situația hidrologică, a fost crescut gradul de alertare pentru județele din sud-vestul țării, prin emiterea codurilor galbene, roșii și portocalii. Ne așteptăm ca precipitațiile să conducă la atingerea cotelor de inundații în mai multe zone. Deși solul este extrem de uscat și poate prelua din cantitățile de precipitații, nu putem exclude probleme punctuale. Ținând cont că sunt areale întinse care vor fi afectate de precipitații, vor apărea, în următoarele ore, inundații cu efecte locale. Practic, în următoarele 24 de ore va ploua de două ori mai mult decât într-o lună", a subliniat secretarul de stat Raul Pop.

Recomandări pentru populație

Autoritățile au lansat recomandări specifice pentru cetățenii din zonele afectate.

„ANM și INHGA vor emite mesaje de avertizări imediate acolo unde situațiile o vor impune. Recomandăm populației din zonele vizate de avertizări să nu depoziteze cantități de lemne de foc în apropierea canalelor de scurgere sau a rigolelor, astfel încât să se asigure scurgerea apelor pe raza localității", a adăugat Raul Pop.

Vreme foarte rece și situație specială în București

Meteorologii au anunțat, de asemenea, că vremea va fi foarte rece, maximele fiind mai coborâte cu 8-10 grade decât mediile normale. Un alt aspect discutat a fost și situația specială din Capitală, unde vor fi rafale puternice de vânt, care pot ajunge și la 70-90 km/h (începând cu această seară și pe parcursul nopții), dar și precipitații de 40-50 l/mp.

500 de oameni și 75 de utilaje, mobilizate pentru intervenții

Reprezentanții ANAR au anunțat că s-a păstrat legătura cu Administrațiile Bazinale de Apă care se află în zonele în care este valabilă avertizarea și au fost deja mobilizate 75 de buldozere și excavatoare, iar 500 de oameni sunt deja pe poziții, pregătiți de intervenție.

Totodată, s-au verificat gradele de umplere din acumulări și s-a comunicat cu Hidroelectrica S.A pentru preluarea viiturii de pe Oltețu. De asemenea, SGA Olt va avertiza acumulările piscicole pentru asigurarea tranzitărilor. Contactul cu Prefecturile și cu autoritățile locale trebuie să fie în permanență.

Reprezentanții D.S.U. și ai I.G.S.U. au subliniat că sunt efectuate manevre preventive în județele Dolj și Olt, prin mobilizarea echipelor operative din județele învecinate, precum și a motopompelor și a camioanelor și microbuzelor.

Apel către deținătorii de amenajări hidrotehnice

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor reiterează apelul către toți deținătorii de amenajări hidrotehnice din bazinele aflate sub avertizări să acorde o atenție deosebită exploatării lucrărilor administrate, respectând regulamentele specifice pentru perioadele de ape mari.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru gestionarea în siguranță a eventualelor viituri și pentru protejarea populației din zonele adiacente. Totodată, aceeași responsabilitate revine și deținătorilor numeroaselor acumulări mici, care trebuie să respecte cu strictețe regulamentele de exploatare și să monitorizeze permanent starea lucrărilor, sub coordonarea unităților teritoriale ale Administrației Naționale „Apele Române", arată sursa citată.

Codurile meteorologice emise de ANM

Administrația Națională de Meteorologie a emis multiple avertizări:

COD ROȘU - 2 octombrie (ora 18:00) – 3 octombrie (ora 21:00): În județele Dolj și Olt va ploua abundent și se vor cumula cantități de apă de 100-110 l/mp.

COD PORTOCALIU - 2 octombrie (ora 10:00) – 3 octombrie (ora 23:00): În județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 70-80 l/mp și izolat de peste 90 l/mp.

COD PORTOCALIU pentru vânt - 2 octombrie (ora 20:00) – 3 octombrie (ora 23:00): În județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județelor Constanța și Tulcea, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70-90 km/h.

COD PORTOCALIU pentru ninsori - 2 octombrie (ora 10:00) – 3 octombrie (ora 23:00): În zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, în general la altitudini de peste 1500 m, va ninge abundent, temporar viscolit (rafale de 70-80 km/h) și se va depune strat consistent de zăpadă de 30-50 cm.

COD GALBEN - 2 octombrie (ora 10:00) – 3 octombrie (ora 23:00): Ploi însemnate cantitativ în centrul, estul Munteniei și în Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi de 25-35 l/mp și local de 40-50 l/mp.

Avertizări hidrologice: cod roșu pe mai multe râuri

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis avertizări pentru scurgeri importante pe versanți, torenti și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

CODUL ROȘU hidrologic este valabil în intervalul 03.10.2025 (ora 12:00) – 04.10.2025 (ora 12:00) pe râurile din bazinele hidrografice: Dunăre (jud. Mehedinți și Dolj), Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui.

CODUL PORTOCALIU vizează bazinele hidrografice: Caraș, Nera, Cerna, Dunăre (jud. Caraș Severin, Mehedinți și Dolj), Desnățui, Jiu, Olt, Călmățui, Vedea, Argeș, Ialomița, Prahova și Putna.

