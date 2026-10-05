Un raport al Institutului Național de Statistică din Peninsula, arată că aproape 15% dintre femeile românce cu vârste între 16 și 75 de ani declară că au suferit cel puțin o formă de violență fizică sau sexuală înainte de a împlini 16 ani.

Procentul este apropiat de cel înregistrat în rândul femeilor italiene, de 15,3%.

Datele arată că, în multe cazuri, agresorii sunt persoane cunoscute sau membri ai familiei.

Un alt aspect grav este tăcerea victimelor.

Cifrele arată că violența împotriva fetelor și femeilor rămâne o problemă serioasă în comunitatea românească din Italia.

Ele subliniază nevoia de educație, şi prevenție.