Un raport al Institutului Național de Statistică din Peninsula, arată că aproape 15% dintre femeile românce cu vârste între 16 și 75 de ani declară că au suferit cel puțin o formă de violență fizică sau sexuală înainte de a împlini 16 ani.

Procentul este apropiat de cel înregistrat în rândul femeilor italiene, de 15,3%.

Datele arată că, în multe cazuri, agresorii sunt persoane cunoscute sau membri ai familiei.

Un alt aspect grav este tăcerea victimelor.

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Cifrele arată că violența împotriva fetelor și femeilor rămâne o problemă serioasă în comunitatea românească din Italia.

Ele subliniază nevoia de educație, şi prevenție.