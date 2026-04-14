Vila din Timișoara retrocedată ilegal în anii '90 și recuperată acum de Primărie are foiță de aur la interior. VIDEO

De-a lungul timpului, casa a avut mai mulți proprietari, un tertip pentru a îngreuna recuperarea ei de către stat. Judecătorii au anulat contractele de vânzare-cumpărare, așa că primăria a reușit să recupereze clădirea din centrul orașului.

Vila cu două etaje de pe strada Constantin Diaconovici Loga a fost retrocedată în anii ’90 unui clan de romi.

Autoritățile locale au intrat marți în imobil, cu executorul judecătoresc, pentru a-l evacua pe fostul proprietar, însă acesta deja eliberase clădirea. El a transmis că primăria face un abuz, întrucât el a contestat în instanță decizia de evacuare.

Dominic Fritz - primarul Timișoarei: „Este primul exemplu unde am reușit să recuperăm o vilă furată și unde am și reușit să intrăm. Deja în septembrie 2023 am reușit să intabulăm Municipiul Timișoara ca proprietar al acestei vile și după aceea a mai durat încă doi ani și jumătate pentru un proces de evacuare, care a fost tot tergiversat. Au intrat cu acte false în posesia acestei clădiri, a fost o retrocedare fictivă.”

Proprietarii au golit toată clădirea, deși în trecut au anunțat că au investit două milioane de euro în amenajarea ei. Ei susțin că au contestat în instanță decizia de executare și că primăria nu a așteptat ca judecătorii să se pronunțe definitiv și asupra acestui aspect.

Teodor Marcel Căldăraș - liderul comunității rome din Timișoara: „Pe această casă spune că există un proprietar, casa asta n-o fost naționalizată niciodată. Casa asta nu o fost niciodată la statul român, și în al doilea rând există moștenitorii de la cine s-a cumpărat casa, există toată documentația, dar nu știm cum s-o anulat.”

În interior, casa ar fi fost amenajată cu marmură și ornamente cu foiță de aur. Acum autoritățile locale vor să facă aici o grădiniță.

Dominic Fritz - primarul Timișoarei: „Este o clădire cu două nivele principale plus un subsol, plus o mansardă, vedem acum câte grupe putem face, dar este o clădire imensă, curtea are 1.200 de metri pătrați.”

Autoritățile locale spun că vor face o expertiză tehnică pentru a stabili exact lucrările necesare și capacitatea clădirii.