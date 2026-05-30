Pete Hegseth a avertizat că vor urma „decizii importante" privind securitatea în Europa într-un discurs ținut la o conferință internațională pentru securitate.

Președintele Trump cere de mult timp ca europenii să-și asume mai mult responsabilitatea pentru propria lor securitate. Trump dorește să reducă prezența militară americană pe bătrânul continent un subiect revenit în discuție în ultimele săptămâni în contextul refuzului unor aliați europeni de a-l susține în războiul împotriva Iranului.

Pete Hegseth: „Partenerii noștri din Asia au înțeles de mult timp că baza unei relații durabile nu este reprezentată de valori idealiste, ci de alinierea concretă a intereselor naționale. Atunci când interesele noastre coincid, acționăm împreună cu hotărâre și concentrare. Atunci când interesele noastre diferă, ne adaptăm în mod pragmatic, fără dramatism și fără demoralizare. Cred că Europa Occidentală ar putea lua aminte. Timp de prea multă vreme, apelurile politicoase către aliații noștri europeni de a cheltui mai mult pentru propria apărare au fost ignorate - acum, în sfârșit, recuperează terenul pierdut - iar noi ne-am lăsat distrași de retorica globalistă goală despre ordinea internațională bazată pe reguli, în timp ce capitalele europene și-au deschis granițele și și-au slăbit armatele. Europa și NATO au de luat decizii importante. Și vom reveni în curând cu mai multe detalii”.