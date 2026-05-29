Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

În imagini se vede că tavanul s-a prăbușit pe hol, iar pereții și mai multe obiecte sunt arse.

Pe contul său de Facebook președintele a postat o serie de fotografii din apartament, în care se văd distrugerile provocate de explozia dronei.

Nicușor Dan a vizitat la spital și cele două persoane rănite în urma exploziei - un adolescent de 14 ani și mama sa.

Copilul are răni destul de serioase, spun medicii. Are și arsuri de gradele doi și trei, după ce suflul deflagrației a spart pur și simplu toate ferestrele și bucăți din perete, iar bucăți de plastic încins și alte metale au căzut peste acest copil.

Mama lui are și ea arsuri de gradele doi și trei și ea s-a aflat în aceeași încăpere cu copilul.

„M-am întâlnit azi, la Galați, cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-am transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate.

Am mulțumit autorităților locale și centrale implicate pentru reacția promptă. Mi-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate.

Evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc. Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința iresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici, în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea, pentru a face rău.

De aceea, vreau ca mesajul meu să fie înțeles foarte clar: indiferent cât de mult încearcă să ne dezbine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți”, a transmis Nicușor Dan.