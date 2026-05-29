Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO

Președintele Nicușor Dan a mers vineri în Galați și a intrat în apartamentul distrus de drona rusească prăbușită pe blocul de 10 etaje. Șeful statului i-a vizitat și pe cei doi răniți, la spital.

Pe contul său de Facebook președintele a postat o serie de fotografii din apartament, în care se văd distrugerile provocate de explozia dronei.

În imagini se vede că tavanul s-a prăbușit pe hol, iar pereții și mai multe obiecte sunt arse.

Puști ilegale vândute la un târg din Roșiorii de Vede. Trei persoane au fost reținute

Bulgaria a adoptat o lege anticorupţie cerută de UE pentru deblocarea a 370 de milioane de euro din PNRR

Gigantul de stat care a preluat fabrica Azomureș. A plătit 69 de milioane de euro

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați. Reacții la nivel internațional după incidentul grav din România

Un stat aflat la aproape 1.000 de kilometri de Europa continentală vrea să adere la UE. A stabilit data referendumului

Reacția fermă a Moscovei după ce Nicușor Dan a anunțat închiderea consulatului din Constanța și expulzarea consulului rus

Prima reacție a Kremlinului după prăbușirea dronei rusești la Galați. Mesajul ironic transmis de Dmitri Peskov

Reacții de la aliații NATO după incidentul din Galați. Alianța acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare

Reacția ironică a lui Vladimir Putin despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Să ne trimită resturile”

Nicușor Dan a vizitat la spital și cele două persoane rănite în urma exploziei - un adolescent de 14 ani și mama sa.

Copilul are răni destul de serioase, spun medicii. Are și arsuri de gradele doi și trei, după ce suflul deflagrației a spart pur și simplu toate ferestrele și bucăți din perete, iar bucăți de plastic încins și alte metale au căzut peste acest copil.

Mama lui are și ea arsuri de gradele doi și trei și ea s-a aflat în aceeași încăpere cu copilul. 

„M-am întâlnit azi, la Galați, cu persoanele afectate de explozia dronei, cărora le-am transmis compasiune și solidaritate în urma celor întâmplate.

Am mulțumit autorităților locale și centrale implicate pentru reacția promptă. Mi-au comunicat măsurile următoare pentru persoanele afectate.

Evenimentul de la Galați este mai mult decât un incident de securitate. Federația Rusă a comis un act grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe pământ românesc. Este o escaladare care nu poate fi acceptată, nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns. Este consecința iresponsabilității cu care Rusia folosește diverse tactici, în total dispreț față de viața civililor. Toate fac parte din arsenalul Moscovei pentru a induce frică, pentru a submina încrederea, pentru a face rău.

De aceea, vreau ca mesajul meu să fie înțeles foarte clar: indiferent cât de mult încearcă să ne dezbine, indiferent de opiniile noastre diferite pe diverse teme, Rusia nu va reuși să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democrație și libertate în România. Sunt valori pe care societatea noastră și le-a asumat în momente istorice și în jurul cărora suntem uniți”, a transmis Nicușor Dan.

Puști ilegale vândute la un târg din Roșiorii de Vede. Trei persoane au fost reținute

Două persoane au fost prinse în flagrant de poliţişti, vineri, când aveau expuse la vânzare în târgul săptămânal din municipiul Roşiori de Vede două puşti neletale, supuse autorizării şi deţinute ilegal, informează IPJ Teleorman.
Radu Miruță, după vizita la blocul lovit de drona rusească: Astăzi semnăm proiectele SAFE pentru apărare împotriva dronelor

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, a ținut o conferință de presă după ce a vizitat, alături de președintele Nicușor Dan, blocul din Galați pe care a căzut drona rusească. De asemenea, el a vorbit și despre proiectele din programul SAFE.
Radu Miruță, despre explozia dronei pe un bloc din Galați. „Armata Română face un efort intens”

Ministrul interimat al Apărării a afirmat, vineri, că nu a fost un eşec al Armatei faptul că nu a fost interceptată drona care s-a prăbuşit la Galaţi, deoarece militarii au făcut tot ce se putea cu echipamentele pe care le-au avut la dispoziţie. 

Trei ipoteze luate în calcul de MApN despre drona Rusiei care a explodat într-un bloc din Galați. Ce crede Armata

Drona care a lovit blocul de locuințe din Galați avea la bord 30 de kilograme de explozibil. Piloții români au avut doar patru minute să o doboare, dar nu au tras. 

Cum arată apărarea antidronă a României. Sistemele Ghepard desfășurate în Dobrogea au 60 de ani

Incidentul de la Galați a arătat încă o dată că apărarea antidronă a României este ineficientă. Potrivit MApN, ne bazăm pe sistemele Ghepard, vechi de 60 de ani, și tunuri mobile care pot fi folosite doar în anumite locuri din zona Galați - Tulcea. 

Ce prevede contractul de 565.000 de dolari lunar semnat de Nicușor Dan pentru a păstra buna relație cu SUA

Contractul de consultanţă strategică între Administraţia Prezidenţială a României şi firma Eversheds Sutherland a fost înregistrat în 28 mai la Departamentul american al Justiţiei.

Câte schimbări a făcut FCSB la pauza meciului cu Dinamo

Florin Prunea și Ilie Dumitrescu au găsit vinovatul la gol și au dat verdictul după prima repriză din Dinamo - FCSB: ”Nu e executată extraordinar”