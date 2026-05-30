Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată

În contextul consolidării prezenței aliate pe flancul estic al NATO, Italia ar urma să trimită circa 100 de militari și avioane de luptă în România, scrie cotidianul La Repubblica. Așadar, presa din peninsulă notează că este vorba despre o „operațiune planifictă”, dar urgentată însă din cauza incidentului cu drona rusească de la Galați.

„Este o misiune diferită de cea de poliție aeriană desfășurată în cadrul NATO și încheiată vara trecută. Ea se va desfășura la baza aeriană „Mihail Kogălniceanu”, lângă Constanța, cel mai important port al României. Scopul este instruirea forțelor armate române pentru a se pregăti în fața amenințărilor venite din partea Moscovei.

Este vorba despre o operațiune planificată anterior, deși neanunțată public, care a devenit și mai urgentă în aceste ore după explozia de la Galați. Un „advance party” (grup de avangardă), adică un mic grup de militari italieni, se află deja la fața locului pentru recunoaștere. Restul contingentului va ajunge până la 15 iunie. Baza de la Kogălniceanu este considerată un avanpost-cheie al aviației militare române. Nu întâmplător, ea găzduiește aproximativ 4.500 de soldați americani în cadrul garnizoanei americane US Army Garrison Black Sea, care asigură apărarea în zona Mării Negre”, notează publicația italiană.

Meloni condamnă atacul

„Un act extrem de grav”, a catalogat premierul italian Giorgia Meloni (foto articol) ceea ce s-a întâmplat în noaptea de 28 spre 29 mai, când o dronă rusă a lovit o clădire civilă în România, rănind doi cetățeni „pe teritoriul unui stat aliat și membru al UE”.

Meloni și-a exprimat „cea mai profundă apropiere și solidaritate față de persoanele afectate, față de guvern și față de întreg poporul român” și a spus că incidentul este o dovadă că războiul de agresiune purtat de Vladimir Putin „nu cruță pe nimeni, continuând să lovească brutal civili nevinovați, ignorând toate limitele și punând în pericol securitatea europeană”.