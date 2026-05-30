Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată

Italia pregătește o operațiune militară pe teritoriul România, care ar urma să înceapă la jumătatea lunii iunie și să dureze cel puțin o lună, potrivit unor surse guvernamentale citate de presa italiană. 

În contextul consolidării prezenței aliate pe flancul estic al NATO, Italia ar urma să trimită circa 100 de militari și avioane de luptă în România, scrie cotidianul La Repubblica. Așadar, presa din peninsulă notează că este vorba despre o „operațiune planifictă”, dar urgentată însă din cauza incidentului cu drona rusească de la Galați.

„Este o misiune diferită de cea de poliție aeriană desfășurată în cadrul NATO și încheiată vara trecută. Ea se va desfășura la baza aeriană „Mihail Kogălniceanu”, lângă Constanța, cel mai important port al României. Scopul este instruirea forțelor armate române pentru a se pregăti în fața amenințărilor venite din partea Moscovei.

Este vorba despre o operațiune planificată anterior, deși neanunțată public, care a devenit și mai urgentă în aceste ore după explozia de la Galați. Un „advance party” (grup de avangardă), adică un mic grup de militari italieni, se află deja la fața locului pentru recunoaștere. Restul contingentului va ajunge până la 15 iunie. Baza de la Kogălniceanu este considerată un avanpost-cheie al aviației militare române. Nu întâmplător, ea găzduiește aproximativ 4.500 de soldați americani în cadrul garnizoanei americane US Army Garrison Black Sea, care asigură apărarea în zona Mării Negre”, notează publicația italiană.

Meloni condamnă atacul

„Un act extrem de grav”, a catalogat premierul italian Giorgia Meloni (foto articol) ceea ce s-a întâmplat în noaptea de 28 spre 29 mai, când o dronă rusă a lovit o clădire civilă în România, rănind doi cetățeni „pe teritoriul unui stat aliat și membru al UE”.

Meloni și-a exprimat „cea mai profundă apropiere și solidaritate față de persoanele afectate, față de guvern și față de întreg poporul român” și a spus că incidentul este o dovadă că războiul de agresiune purtat de Vladimir Putin „nu cruță pe nimeni, continuând să lovească brutal civili nevinovați, ignorând toate limitele și punând în pericol securitatea europeană”.

Mai mult, secretarul general al NATO Mark Rutte a transmis, vineri, pe X, ”solidaritatea absolută” a Alianţei Nord-Atlantice cu România, în urma căderii unei drone ruseşti pe un bloc la Galaţi, în apropierea frontierei cu Ucraina.

"Tocmai am vorbit cu preşedintele român Nicuşor Dan", anunţă el.

"L-am asigurat de solidaritatea absolută a NATO cu România şi mi-am exprimat simpatia faţă de răniţii în acest incident", scrie el.

"Am reafirmat că NATO este pregătită să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat. Vom continua să ne consolidăm capacitatea de descurajare şi apărare împotriva oricărei ameninţări, inclusiv a dronelor", anunţă el.

"Comportamentul nechibzuit al Rusiei este un pericol pentru noi toţi", denunţă secretarul general al NATO.

"Ea continuă să atace civili şi infrastructuri civile în întreaga Ucraină. Iar (evenimentele de) noaptea trecută (de joi spre vineri) au demonstrat încă o dată că consecinţele agresiunii sale grave şi ilegale nu se opresc la frontieră", acuză el.

"Războiul purtat de către Rusia trebuie să înceteze, la fel ca dispreţul său faţă de insecuritatea civililor", denunţă Mark Rutte.

"În ceea ce ne priveşte, noi vom continua să ne consolidăm descurajarea şi apărarea acasă şi vom continua să susţinem Ucraina în apărarea sa împotriva agresiunii ruse", subliniază secretarul general al NATO.

Sursa: La Repubblica News.ro

