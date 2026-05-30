Un copil şi o femeie au fost găsiţi în stop cardio-respirator şi li s-au făcut manevre de resuscitare. La finalul acestora, copilul - un băiat de 2 ani şi 8 luni - a fost declarat decedat, dar femeia a răspuns manevrelor şi a fost transportată la spital. În total, trei copii şi doi adulţi au fost duşi la unităţi medicale.

„Din primele date obţinute la faţa locului de către echipa de cercetare, formată din poliţişti rutieri şi poliţişti criminalişti, se pare că un autoturism de 7 locuri, condus de un bărbat de 30 de ani, din localitatea Perşani, judeţul Braşov, condus pe sensul de mers Braşov – Sibiu, s-ar fi răsturnat în afara părţii carosabile, după ce conducătorul acestuia s-ar fi angajat în efectuarea unei manevre de depăşire, în condiţii ce urmează a fi lămurite în cadrul anchetei, manevră pe care ar fi efectuat-o şi unul dintre vehiculele din faţă. În urma acroşării dintre acestea, cel din urmă a ieşit în afara părţii carosabile şi s-a răsturnat, rezultând vătămarea corporală a doi ocupanţi majori (conducătorul auto şi un alt adult, femeie), dar şi a celor 4 pasageri minori, cu vârste între 2 şi 6 ani”, a precizat IPJ Braşov.

În urma accidentului a murit un băiat de 2 ani şi 8 luni.

„Tot din primele date obţinute la faţa locului, se pare că în autovehiculul în care erau transportaţi pasagerii minori nu erau montate scaune auto adaptate vârstei acestora”, au menţionat poliţiştii.

În continuare, cercetările se desfăşoară în vederea lămuririi circumstanţelor, a stabilirii condiţiilor şi cauzei în care s-a produs accidentul, în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, aflat sub coordonarea procurorului de caz, desemnat din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş.

Traficul rutier se desfaşoară cu restricţii, în mod alternativ, pe un singur sens, urmând a fi reluat în integralitatate după finalizarea cercetărilor.