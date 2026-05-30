Ministerul Comerţului din China a emis sâmbătă o declaraţie conform căreia UE ar trebui să susţină liberul schimb şi concurenţa loială şi să respingă protecţionismul şi acţiunile unilaterale.

Beijingul a adăugat că, dacă Bruxellesul introduce „instrumente comerciale unilaterale" sau restricţii discriminatorii, China va „riposta decisiv" şi va lua „măsuri eficiente" pentru a-şi apăra interesele.

Avertismentul a venit după ce Comisia Europeană a purtat vineri discuţii interne asupra politicilor comerciale în privinţa relaţiilor UE-China.

Nu s-au luat decizii în cadrul reuniunii, care avea ca scop alimentarea discuţiilor de la o viitoare reuniune a G7, principalele naţiuni industrializate, şi de la un summit al UE la mijlocul lunii iunie.

În urma discuţiilor, Comisia a declarat că China rămâne un partener important şi că dialogul va continua.

Cu toate acestea, Bruxellesul a adăugat că starea actuală a relaţiilor comerciale şi a investiţiilor „nu este sustenabilă", invocând legăturile tot mai mari dintre preocupările economice şi cele de securitate şi solicitând „un răspuns mai robust şi mai coerent" din partea UE.

Beijingul a declarat că rămân deschise canalele de comunicare cu blocul comunitar şi a indicat că există discuţii în desfăşurare privind stabilirea unui mecanism de consultare pentru comerţ şi investiţii.

Relaţiile dintre cele două părţi au fost tensionate din cauza tarifelor UE asupra vehiculelor electrice chinezeşti, a investigaţiilor reciproce privind practicile de piaţă şi a controalelor chineze la exporturile de materii prime cheie.