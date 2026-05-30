Marco Rubio a întors spatele atunci când a fost întrebat dacă NATO va apăra România. Gestul făcut la Casa Albă | VIDEO

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, s-a întâlnit la Washington cu ministrul de Externe al Pakistanului, Ishaq Dar, în contextul unui acord provizoriu cu Iran. Însă, oficialul american a refuzat categoric să discute despre incidentul din România.

Alexandru Toader

Washingtonul refuză să discute despre incidentul privind drona rusească de la Galați, care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați și a rănit două persoane.

Cel mai bun exemplu este cel arătat de secretarul de stat american, care, în cadrul unei întâlniri la Washington cu ministrul de Externe al Pakistanului, Ishaq Dar, a fost întrebat de unul dintre jurnaliștii acreditați ai Casei Albe dacă România va fi apărată de NATO, după incidentul din țară.

Rubio a preferat să facă dreapta împrejur și să nu scoată niciun cuvânt, lăsând astfel loc de noi interpretări în ceea ce privește relația precară dintre administrația Trump și aliații europeni ai NATO.

Momentul a fost taxat pe X chiar de către jurnalistul care i-a adresat această întrebare: „L-am întrebat pe secretarul de stat @marcorubio despre atacul cu drone rusești din #România. Nu mi-a răspuns”. 

De partea cealaltă, președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că este foarte probabil ca o dronă ucraineană să fi lovit orașul Galați, în ciuda afirmațiilor Bucureștiului potrivit cărora aceasta ar fi fost de origine rusă. În timpul unei discuții cu jurnaliștii, pe marginea reuniunii Consiliului Economic Suprem Eurasiatic de la Astana, Putin a solicitat ca resturile dronei să fie aduse în Rusia pentru a fi investigate. 

„Nimeni nu poate spune cu certitudine care este originea dronei până când resturile nu vor fi examinate”, a spus el. Putin a menționat că Moscova este pregătită pentru o „anchetă obiectivă” a incidentului. 

„Dronele ucrainene au zburat în diverse țări, iar prima reacție a fost întotdeauna «rușii atacă»”, a declarat el, citat de agenția de știri Baha.

Sursa: X.com baha.com

