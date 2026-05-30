Marco Rubio a întors spatele atunci când a fost întrebat dacă NATO va apăra România. Gestul făcut la Casa Albă | VIDEO

Washingtonul refuză să discute despre incidentul privind drona rusească de la Galați, care a lovit un bloc de 10 etaje din Galați și a rănit două persoane.

Cel mai bun exemplu este cel arătat de secretarul de stat american, care, în cadrul unei întâlniri la Washington cu ministrul de Externe al Pakistanului, Ishaq Dar, a fost întrebat de unul dintre jurnaliștii acreditați ai Casei Albe dacă România va fi apărată de NATO, după incidentul din țară.

Rubio a preferat să facă dreapta împrejur și să nu scoată niciun cuvânt, lăsând astfel loc de noi interpretări în ceea ce privește relația precară dintre administrația Trump și aliații europeni ai NATO.

Momentul a fost taxat pe X chiar de către jurnalistul care i-a adresat această întrebare: „L-am întrebat pe secretarul de stat @marcorubio despre atacul cu drone rusești din #România. Nu mi-a răspuns”.