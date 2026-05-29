Nu știau ce încărcătură are și nu puteau risca să ajungă proiectilele în spațiul aerian al Ucrainei.

Drona care a lovit blocul de locuințe din Galați este de tip Geran-2, a anuntat ministrul român al Apărării, Radu Miruță. Este varianta adaptată a dronei iraniene Shahed-136, o armă kamikaze folosită pe scară largă de Rusia în războiul din Ucraina.

Geran-2 e propulsată de un motor cu elice, care produce un sunet apropiat de cel al unei motociclete. O armă ieftină - care costa între 20.000 și 50.000 de dolari - cu volum mare, și e greu de interceptat la joasă altitudine.

Surse din Ministerul Apărării Naționale spun că drona care a explodat la Galați avea o încărcătură de cel puțin 30 de kilograme de explozibil și ar fi făcut parte dintr-un grup de 50 de drone folosite de Rusia într-un atac masiv împotriva infrastructurii portuare ucrainene.

Atacul a fost lansat joi seară din Crimeea, în jurul orei 21:15 minute și au fost vizate zonele Reni, Orlivka, Chilia și Vâlcov.

Sunt trei ipoteze luate în calcul. 1. Apărarea ucraineana a deviat-o. 2. S-a defectat și nu și-a mai urmat ruta. 3. A fost dusă deliberat în zona României, au transmis surse din Ministerul Apărării.

Drona a intrat în spațiul aerian românesc la ora 1 și 52 de minute - prin zona localităților Grindu și I.C. Brătianu din Galați - ambele situate pe malul Dunării.

Era la 600 de metri altitudine și avea o viteză de circa o sută de kilometri pe oră.

Două avioane F-16 de la Baza Aeriană Fetești și un elicopter IAR-330 Puma Socat, din Tulcea, au fost trimise în urmărirea ei. Piloții aveau liber să o doboare. De ce nu au atacat-o? A încercat să explice locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor Reunite, generalul de brigadă Gheorghe Maxim: „O eventuală angajare asupra unei zone urbane prezintă riscuri semnificative pentru siguranța populației și a infrastructurii. În multe siutații, resturile rezultate în urma angajării unui obiect aerian pot produce efecte comparabile sau chiar mai grave decât imapctul dronei în sine, despre care nu aveam informații dacă este o dronă care are încărcătură de luptă”.

Și ar mai fi ceva.

Gheorghe Maxim, general de brigadă: „Avem o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc, astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine. Știm că Ucraina este în război dar România este într-o situație de pace și nu putem lansa un proiectil care să ajungă în spațiul aerian al Ucrainei”.

În plus, timpul pe care piloții l-au avut la dispoziție să o doboare a fost extrem de scurt. Doar patru minute.

La 1:56 de minute aparatul de zbor a dispărut de pe radar - după ce a parcurs 10 kilometri pe teritoriul României. Trei minute mai târziu - la 112, un val de 50 de apeluri succesive încep să anunțe explozia. Impactul dronei cu blocul de locuințe a fost reconstituit cu ajutorul Inteligenției Artificiale.

Explozia a provocat un incendiu la etajul 10 al blocului lovit. Opt echipaje de poliție au fost direcționate inițial să intervină. De la ISU au venit cinci autospeciale, o autoscară și opt ambulanțe. Ministerul de Interne a trimis pentru cercetări o echipă de criminaliști și specialiști în explozibili. Rămășițele dronei au fost ridicate pentru expertize.