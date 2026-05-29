Este concluzia unei platforme de gestionare a întreprinderilor individuale ori familiale. Medicii, programatorii, specialiștii în marketing și profesorii recurg cel mai mult la această metodă.

Dar și cei care, indiferent de profesie, câștigă bani din ridesharing.

Mulți români aleg să-și gestioneze altfel timpul liber pentru a face față inflației și pentru a-și mări veniturile. Roxana se împarte între serviciul de revizor lingvist și pasiunea ei, fotografia. Muncește zilnic peste 14 ore.

Roxana Abiculesei, fotograf: „După ce termin jobul, mai vorbești cu un client, mai faci un contract, mai apuci să mai editezi un pic.”

Și Alina, consilier școlar cu o experiență de peste 20 de ani, și-a diversificat activitatea. De câteva luni, după școală ține ateliere de dezvoltare personală pentru copii și adulți, pe PFA.

Alina Dragu, profesor consilier școlar: „Sunt la început, lucrurile nu merg încă foarte bine, mai ales în acest an foarte dificil pentru toată lumea, dar este un plus și sper ca în timp să fie lucrurile mai așezate. Avantajul e că vin cu experiență din spate care mă ajută.”

În România sunt 460.000 de PFA-uri, întreprinderi individuale ori familiale. Jumătate aparțin unor oameni care lucrează și cu contract de muncă, arată analiza unei platforme de administrare fiscală și contabilitate. Cei mai mulți sunt medici, consultanți de credite, șoferi în regim de ridesharing și specialiști IT.

Un angajat cu normă întreagă care obține venituri suplimentare prin PFA beneficiază de costuri de înființare reduse și de o gestiune simplificată a banilor.

Annemarie Fabian, co-fondator al unei platforme de administrare fiscală și contabilitate: „Lucrul acesta s-a accentuat în 2025 față de 2024 și asta se întâmplă pentru că oamenii vor cumva să-și rotunjească veniturile pe lângă salariul pe care îl au.”

Venitul mediu obținut de freelanceri anul trecut este de aproape 35.000 de lei brut, cu 27% mai mult decât în 2024, arată datele platformei.

Cele mai mari creșteri le-au avut șoferii și psihoterapeuții, însă unele domenii au înregistrat scăderi; vorbim despre IT, marketing și comunicare.