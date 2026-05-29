Marea Finală „Românii au talent” 2026. Câștigătorul sezonului 15 este trupa Re-born

Stiri Mondene
Data publicării:
Data actualizării:
Juriul romanii au talent 1

Marea Finală a emisiunii Românii au talent s-a încheiat. Show-ul a ținut milioane de telespectatori în fața ecranelor de-a lungul sezonului 16.

autor
Stirileprotv

S-a încheiat marea finală „Românii au talent” 2026. Marele câștigător al sezonului 16 este trupa Re-born.

Prima reacție a fetelor după aflarea rezultatelor a fost: „Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat în această seară”.

După un sezon plin de emoție, momente spectaculoase și povești impresionante, cei mai buni 10 concurenți ai anului au urcat pe scenă pentru a lupta pentru marele premiu de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat român din 2026.

Marea Finală a fost plină de energie, momente artistice spectaculoase și suspans până în ultimul moment.

Finaliștii care au scris istorie în acest sezon

Fiecare finalist a impresionat publicul prin talent, originalitate și povești de viață care au emoționat întreaga țară.

·      Iosif Mândru

·      Lucas Moroșan

·      Bianca Muntean

·      Alexis Stan

·      Trupa Re-Born

·      Rebeca Tomescu

·      Eric și Eduard

·      Mikhail Ermakov

·      Albert Oprea

·      Antonia Voroneanu

Pe lângă marele premiu, în această seară s-a acordat și Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro. În cursa pentru Premiul de Originalitate au fost Albert Oprea, Rebeca Tomescu și trupa Re-Born.

Cum a fost votat câștigătorul

Telespectatorii și-au putut susține favoriții prin SMS, la numărul 1444, folosind codul concurentului (din România) sau online, de oriunde din lume, pe voteaza.protv.ro.

Etichete: Romanii au talent, marea finala, castigator,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
FOTO Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
Citește și...
Stiri Mondene
Marea Finală Românii au talent, în această seară, de la ora 20:30. Zece concurenți luptă pentru premiul de 120.000 de euro

După un sezon plin de emoție, momente spectaculoase și povești care au cucerit publicul, Românii au talent ajunge la momentul decisiv.
Stiri Mondene
Ultima semifinală Românii au talent, lider de audienţă. Patru concurenţi au obţinut „biletele” pentru Marea Finală

Cea de-a treia semifinală LIVE a sezonului 16 Românii au talent a adus, aseară, pe scenă emoție, suspans și momente spectaculoase.
Stiri Mondene
Cine sunt ultimii patru concurenți care s-au calificat în marea finală Românii au talent 2026

Cea de-a treia semifinală a sezonului 16 Românii au talent a adus pe scenă momente impresionante şi multă emoţie. La finalul serii, publicul şi juriul au decis cine sunt ultimii concurenţi care merg în Marea Finală din 29 mai.

Recomandări
Știri Actuale
Trei ipoteze luate în calcul de MApN despre drona Rusiei care a explodat într-un bloc din Galați. Ce crede Armata

Drona care a lovit blocul de locuințe din Galați avea la bord 30 de kilograme de explozibil. Piloții români au avut doar patru minute să o doboare, dar nu au tras. 

Știri Actuale
Cum arată apărarea antidronă a României. Sistemele Ghepard desfășurate în Dobrogea au 60 de ani

Incidentul de la Galați a arătat încă o dată că apărarea antidronă a României este ineficientă. Potrivit MApN, ne bazăm pe sistemele Ghepard, vechi de 60 de ani, și tunuri mobile care pot fi folosite doar în anumite locuri din zona Galați - Tulcea. 

Stiri Politice
Nicușor Dan, mesaj ferm pentru Rusia: „O escaladare care nu va fi tolerată și nici nu va rămâne fără răspuns”

Rusia nu va reuşi să dezbine societatea noastră când este vorba despre integritatea României, despre democraţie şi libertate în România, a afirmat Nicuşor Dan după ce a fost la Galaţi, unde o dronă militară a căzut pe un bloc de locuinţe.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 29 Mai 2026

48:16

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 29 Mai 2026

01:49:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 6 | Cum controlăm inflamația în bolile cronice?

28:03

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 3 - Ionuț Chirilă

43:18

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”

Sport

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Ștefan Târnovanu! Mesaj direct pentru Mihai Rotaru