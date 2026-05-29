Marea Finală „Românii au talent” 2026. Câștigătorul sezonului 15 este trupa Re-born

S-a încheiat marea finală „Românii au talent” 2026. Marele câștigător al sezonului 16 este trupa Re-born.
Prima reacție a fetelor după aflarea rezultatelor a fost: „Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat în această seară”.
Marea Finală a emisiunii Românii au talent s-a încheiat. Show-ul a ținut milioane de telespectatori în fața ecranelor de-a lungul sezonului 16.
După un sezon plin de emoție, momente spectaculoase și povești impresionante, cei mai buni 10 concurenți ai anului au urcat pe scenă pentru a lupta pentru marele premiu de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat român din 2026.
Marea Finală a fost plină de energie, momente artistice spectaculoase și suspans până în ultimul moment.
Fiecare finalist a impresionat publicul prin talent, originalitate și povești de viață care au emoționat întreaga țară.
· Iosif Mândru
· Lucas Moroșan
· Bianca Muntean
· Alexis Stan
· Trupa Re-Born
· Rebeca Tomescu
· Eric și Eduard
· Mikhail Ermakov
· Albert Oprea
· Antonia Voroneanu
Pe lângă marele premiu, în această seară s-a acordat și Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro. În cursa pentru Premiul de Originalitate au fost Albert Oprea, Rebeca Tomescu și trupa Re-Born.
