Marea Finală „Românii au talent” 2026. Câștigătorul sezonului 15 este trupa Re-born

Prima reacție a fetelor după aflarea rezultatelor a fost: „Vrem să le mulțumim tuturor celor care ne-au votat în această seară”.

S-a încheiat marea finală „Românii au talent” 2026. Marele câștigător al sezonului 16 este trupa Re-born.

După un sezon plin de emoție, momente spectaculoase și povești impresionante, cei mai buni 10 concurenți ai anului au urcat pe scenă pentru a lupta pentru marele premiu de 120.000 de euro și titlul de cel mai talentat român din 2026.

Marea Finală a fost plină de energie, momente artistice spectaculoase și suspans până în ultimul moment.

Finaliștii care au scris istorie în acest sezon

Fiecare finalist a impresionat publicul prin talent, originalitate și povești de viață care au emoționat întreaga țară.

· Iosif Mândru

· Lucas Moroșan

· Bianca Muntean

· Alexis Stan

· Trupa Re-Born

· Rebeca Tomescu

· Eric și Eduard

· Mikhail Ermakov

· Albert Oprea

· Antonia Voroneanu

Pe lângă marele premiu, în această seară s-a acordat și Premiul de Originalitate, în valoare de 10.000 de euro. În cursa pentru Premiul de Originalitate au fost Albert Oprea, Rebeca Tomescu și trupa Re-Born.

Cum a fost votat câștigătorul

Telespectatorii și-au putut susține favoriții prin SMS, la numărul 1444, folosind codul concurentului (din România) sau online, de oriunde din lume, pe voteaza.protv.ro.