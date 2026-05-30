Bărbatul este cercetat pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenţa alcoolului şi conducerea unui autovehicul fără permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, sâmbătă dimineaţa, în jurul orei 7:25, poliţiştii au oprit, pentru control, pe raza municipiului Alba Iulia, un autoturism care era condus de bărbatul în vârstă de 65 de ani.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0,66 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

De asemenea, verificările au relevat faptul că bărbatul are suspendat dreptul de conducere.