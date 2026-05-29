Reacția ironică a lui Vladimir Putin despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Să ne trimită resturile”

„Nu știu ce fel de dronă a explodat în România. Să ne trimită resturile”, a spus Putin, citat de ucrainenii de la Kyiv Post.

Astfel, Putin afirmă că a fost informat cu privire la drona care s-a prăbușit într-o clădire de locuințe din România, dar susține, într-un mod, că nu are habar cui aparținea aceasta.

Tot vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunțase că Putin este la curent cu incidentul legat de drona prăbuşită în România.

"Dar voi ce credeţi? Că am ascuns asta?", a spus ironic Peskov, răspunzând la întrebarea dacă Putin a fost informat despre incidentul cu drona, relatează TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului.

Preşedintele rus se află vineri la Astana, în Kazahstan, unde participă la cel de-al cincilea Forum Economic Eurasiatic şi la reuniunea Consiliului Economic Suprem Eurasiatic.

NATO a acuzat Moscova de comportament iresponsabil şi s-a angajat să "apere fiecare centimetru din teritoriul aliaţilor", după ce România a anunţat că o dronă rusă s-a prăbuşit peste un bloc de locuinţe din acest stat membru al Alianţei, în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine, aminteşte Reuters.