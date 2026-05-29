Reacția ironică a lui Vladimir Putin despre drona care a lovit un bloc din Galați: „Să ne trimită resturile”

Președintele rus Vladimir Putin a oferit prima sa reacție cu privire la incidentul cu drona cu explozibil care a nimerit, în noaptea de joi spre vineri, un bloc cu 10 etaje din Galați.

Astfel, Putin afirmă că a fost informat cu privire la drona care s-a prăbușit într-o clădire de locuințe din România, dar susține, într-un mod, că nu are habar cui aparținea aceasta.

„Nu știu ce fel de dronă a explodat în România. Să ne trimită resturile”, a spus Putin, citat de ucrainenii de la Kyiv Post. 

Tot vineri, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunțase că Putin este la curent cu incidentul legat de drona prăbuşită în România.

"Dar voi ce credeţi? Că am ascuns asta?", a spus ironic Peskov, răspunzând la întrebarea dacă Putin a fost informat despre incidentul cu drona, relatează TASS, unul dintre principalele canale de propagandă ale Kremlinului.

Preşedintele rus se află vineri la Astana, în Kazahstan, unde participă la cel de-al cincilea Forum Economic Eurasiatic şi la reuniunea Consiliului Economic Suprem Eurasiatic.

NATO a acuzat Moscova de comportament iresponsabil şi s-a angajat să "apere fiecare centimetru din teritoriul aliaţilor", după ce România a anunţat că o dronă rusă s-a prăbuşit peste un bloc de locuinţe din acest stat membru al Alianţei, în timpul unui atac asupra Ucrainei vecine, aminteşte Reuters.

Sursa: Kyiv Post

Ultimele condiții puse de Donald Trump înainte de decizia finală privind acordul cu Iranul. Răspunsul Teheranului

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri în reţeaua sa Truth Social că începe o şedinţă în Situation Room, centrul de criză de la Casa Albă, pentru a lua o decizie finală privind acordul cu Iranul, transmite Reuters.
Reacția fermă a Moscovei după ce Nicușor Dan a anunțat închiderea consulatului din Constanța și expulzarea consulului rus

Moscova a transmis, vineri, că intenționează să răspundă la decizia României de a închide Consulatul General al Rusiei din Constanța și de a-l declara pe consulul general Andrei Kosilin „persona non grata”.
Ce prevede contractul de 565.000 de dolari lunar semnat de Nicușor Dan pentru a păstra buna relație cu SUA

Contractul de consultanţă strategică între Administraţia Prezidenţială a României şi firma Eversheds Sutherland a fost înregistrat în 28 mai la Departamentul american al Justiţiei.

Trei ipoteze luate în calcul de MApN despre drona Rusiei care a explodat într-un bloc din Galați. Ce crede Armata

Drona care a lovit blocul de locuințe din Galați avea la bord 30 de kilograme de explozibil. Piloții români au avut doar patru minute să o doboare, dar nu au tras. 

Cor de huiduieli la Galați, în timpul vizitei lui Nicușor Dan la locul prăbușirii dronei: „Nu doar noi ne confruntăm cu asta”

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit, vineri, despre incidentul cu dronă de la Galați, chiar de la fața locului, unde mai mulți localnici l-au întâmpinat cu huiduieli.

