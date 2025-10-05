Aliatul lui Viktor Orban câștigă alegerile din Cehia. Președintele Petr Pavel începe consultările pentru noul guvern

Stiri externe
05-10-2025 | 09:43
Partidul condus de miliardarul populist Andrej Babiš a câștigat alegerile parlamentare din Republica Cehă, marcând o revenire politică importantă.

 

Formațiunea a obținut 35% din voturi, în timp ce coaliția actualului premier Petr Fiala, susținută de partidele pro-occidentale, a adunat doar 23%.

Este un rezultat care îndepărtează țara de sprijinul acordat Ucrainei și o apropie de poziția pro-rusă a Ungariei și Slovaciei, notează analiștii. Președintele ceh, Petr Pavel, ar urma să înceapă duminică discuțiile pentru desemnarea noului prim-ministru.

Judecat pentru fraudă, Andrej Babiš a obținut victoria cu promisiuni de campanie precum creșterile salariale, stimularea economică și reducerea ajutorului acordat Ucrainei. În vârstă de 71 de ani, Babiš a fost deja prim-ministru între 2017 și 2021.

Este un aliat al premierului ungar, Viktor Orban, în grupul „Patrioți pentru Europa" din Parlamentul de la Bruxelles. Odată cu revenirea sa la putere, crește perspectiva unui guvern care ar stimula tabăra populistă și anti-imigrație din Europa.

Andrej Babis, liderul partidului „Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți”: „Sunt foarte fericit și aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au venit să voteze”.

Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți urmează să înlocuiască actualul guvern de centru-dreapta condus de Petr Fiala. Formațiunea nu a obținut majoritatea pentru a domina Parlamentul de la Praga, așa că va trebui să negocieze o coaliție. În vizor sunt un partid de extremă dreapta și un partid care se opune politicilor verzi ale Uniunii Europene.

Desfășurat pe parcursul a două zile, scrutinul parlamentar din Cehia, considerat crucial, a avut o prezență la urne de aproape 69%.

