Asta, chiar dacă reprezentanții băncii bănuiesc că frauda s-a produs din cauza neglijenței grave a deținătorului de cont.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a analizat un caz de înșelăciune produs în Polonia, unde o femeie a fost victima unei fraude de tip „phishing”. Aceasta și-a introdus datele de autentificare pe un link care imita interfața băncii, iar escrocul a reușit să transfere aproximativ 700 de euro din contul ei.

Banca a refuzat să îi returneze banii, susținând că femeia nu a fost atentă.

Decizia Curții a fost însă în favoarea ei și, mai mult, a ținut să explice și să întărească prevederile legislației europene din directiva privind serviciile de plată, care se aplică și în România.

Ce obligații au băncile în cazul fraudelor

Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene: „Faptul că furnizorul de servicii de plată consideră că utilizatorul a făcut posibilă tranzacția neautorizată printr-o neglijență gravă (– în special prin omisiunea de a lua măsurile necesare pentru a-și proteja elementele de securitate personalizate –) nu îi conferă (furnizorului de servicii de plată) dreptul de a refuza rambursarea imediată.”

Cu alte cuvinte, banca trebuie să returneze banii imediat sau cel târziu până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare, indiferent de cine se face vinovat. Ulterior, poate cere recuperarea prejudiciului, dar trebuie să demonstreze că utilizatorul a fost neglijent.

Marius Stanciu, avocat: „Directiva a fost aplicată chiar din 2019 în România. Banca nu poate refuza rambursarea decât dacă are suspiciunea de fraudă. Ce înseamnă suspiciune de fraudă? Că al ei client a participat cu intenție la fraudare și acum vrea să ceară bani nemeritați. Băncile ce au făcut este că au extins acest temei de suspiciune de fraudă și la neglijență gravă a clienților. Fiecare judecător analizează.”

Când pot cere clienții banii înapoi

Corespondent Știrile PRO TV: „În asemenea situații, trebuie să anunțăm imediat banca. Atenție însă, putem cere despăgubirea doar dacă tranzacția nu a fost autorizată de noi. Cum ar fi scenariul în care accesez un link trimis de atacator, iar cu ajutorul lui acesta reușește să fure datele bancare și le folosește să facă transferuri, fără implicarea mea. În schimb, dacă banca demonstrează că eu am autorizat efectiv transferul, nu mai este vorba despre o tranzacție neautorizată, iar regulile privind rambursarea imediată din această decizie nu se aplică.”

Solicitați pentru un punct de vedere, reprezentanții Băncii Naționale au transmis că nu comentează situația, iar cei de la Asociația Română a Băncilor au transmis că vor face o analiză și vor reveni.

În primele 10 luni ale anului au fost raportate peste 23 de mii de incidente cibernetice, iar majoritatea au fost legate de sistemul bancar, arată datele Directoratului de Securitate Cibernetică.

Mihai Rotariu, Directoratul Național de Securitate Cibernetică: „Dacă ne uităm la orice tip de poveste care ne este servită, în care: 1. suntem emoționați, 2. se adaugă o componentă de urgență: «Fă rapid, altfel vei pierde accesul la cont», iar la final se cer date, 99% este o capcană.”

Aproape jumătate dintre fraudele de anul acesta au fost prin telefon.