În aceste condiții, mai mulți ofițeri englezi, au participat joi, la perchezițiile care au avut loc, în șase județe de la noi.

Anchetatorii au descins la mai multe adrese din Dolj, Bihor, Argeș, Dâmbovița, Vaslui și Ilfov atât la domiciliile celor patru suspecţi, cât şi la adresele unor firme. Autoritățile din Regatul Unit spun că gruparea de români ar fi accesat ilegal, de la distanţă, platforma Autorității Fiscale și Vamale a Regatului Unit. Platforma este securizată prin parolă şi are autentificare multifactor, dar românii au reușit să facă rost de datele de acces ale unor contabili englezi.

Comisar șef Cristian Bîră, DICE: „În urma accesării ilegale a platformei guvernamentale, acești suspecți solicitau rambursări frauduloase de TVA în numele unor societăți comerciale, iar sumele de bani erau ulterior direcționate către conturi bancare pe care acești suspecți le controlau."

Autoritățile britanice spun că din cele aproape 90 de solicitări frauduloase depuse de români, o treime au fost aprobate şi achitate.

Simon Grunwell, representant HM Revenue & Customs (Administrația Fiscală și Vamală a Regatului Unit): „Acest grup are zeci de încercări de a fura probabil milioane de lire. Pe cele mai multe am reușit să le blocăm, dar tot au reușit să fure sume considerabile de bani."

Prejudiciul depăşeşte 1,7 milioane de lire sterline. Cei patru suspecți ridicați pentru audieri sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălarea banilor.