Neregulile au ieșit la iveală după ce oamenii și-au verificat istoricul medical în platforma „e-Sănătatea Mea”. Acum, sunt controale în ambulatorii publice și private din 13 județe.

Ce au descoperit pacienții

Fiecare persoană care și-a făcut cont pe platforma „e-Sănătatea Mea” poate verifica în acest moment dacă are în dosarul medical internările, investigațiile, rețetele și tratamentele de care a beneficiat în ultimii 10 ani. Mai mult decât atât, își poate da seama dacă în contul său au fost decontate servicii medicale pe care nu le-a făcut.

Corespondent ȘtirileProTV: După ce ne logăm în platformă cu adresa de mail și parola, vedem toate modulele funcționale. Și, pentru prima dată, ne putem verifica istoricul de sănătate. În acest modul - unde ne putem trece noi diferite informații medicale și putem da acces unui medic să se uite, dar avem și istoricul medical, unde vedem toate serviciile medicale de care am beneficiat, atât la stat, cât și la privat. Aici, de exemplu, sunt înregistrate 25 de prezentări la medicul de familie, 8 consultații de specialitate și 6 internări. La fiecare categorie în parte sunt informații precum data, codul afecțiunii, medicul la care am fost. Prin urmare, este foarte simplu să verificăm dacă s-au trecut și servicii medicale de care nu am beneficiat.

Aproape 100.000 de români și-au făcut cont

Până acum, 82 de mii de oameni și-au făcut cont pe platforma „e-Sănătatea Mea”, iar unii au început să sesizeze autoritățile că le sunt trecute în cont consultații și investigații pe care nu le-au făcut.

Larisa Mezinu-Bălan, președinte interimar CNAS: Sesizări de tip antifraudă ajung cam 5-10 pe săptămână. Avem un cetățean care a spus că a identificat o trimitere la RMN, iar el știe că nu a beneficiat în viața lui de un RMN sau în consultații în ambulatoriu, diverse tipuri de specialități, ne informează că nu-și amintesc să fi beneficiat vreodată de aceste consultații.

În urma sesizărilor, Ministerul Sănătății și Casa de Sănătate au declanșat controale în 25 de ambulatorii publice și private din 13 județe.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății: Au fost zile la rând raportate la CNAS și decontate servicii care depășeau cele 24 de ore, fizic nu aveau cum să le facă în cele 24 de ore cât are ziua. Raportează investigații de tip CT full body, dar de fapt sau fac doar un segment sau raportează full body cu substanță de contrast sau raportează la zile consecutive același CNP care a fost scanat.

Verificările se fac pentru ultimele 6 luni și vor compara programările înregistrate, pontajul personalului medical și deconturile de la CNAS.