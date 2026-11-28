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Deși nu a fost cea mai plăcută zi, e totuși una profitabilă pentru vânzătorii de ciocolată caldă, vin fiert și țuică aromată cu boabe de piper. E drept, vizitatorii temerari au fost mai degrabă străini decât localnici. Cel mai mult s-au bucurat de ninsoare turiștii din zone ale lumii unde Crăciunul este sărbătorit la plajă, pe malul Oceanului.

Pentru un grup de prieteni, jumătate nemți, jumătate americani, primii fulgi au venit ca decor al unei petreceri aniversare, care a început cu o bere caldă și se va încheia cu...

„Sarmale! Cu o lumânare aniversară, astăzi. Da, cu o lumânare, da.”

Turiști străini: „Am venit acum doi ani. Orașul e foarte frumos. Luminile... totul, arhitectura sunt perfecte.”

Turiști: „Suntem din Las Vegas”

Reporter: E cam cald în Vegas... Nu înghețați de frig?

Turiști: „Nu, e bine”

În schimb, câțiva tineri obișnuiți cu troienele de la poalele Alpilor s-au simțit în largul lor.

Reporter: Sperați să aveți zăpadă?

Tineri: „Da, e minunată zăpada. Și temperatura e ideală aici, e foarte plăcut. La noi n-a nins încă.”

Adăpostiți în căsuțe și pitiți sub căciuli, în așteptarea clienților, pentru majoritatea negustorilor condițiile sunt însă total diferite.

Reporter: Cum vă încălziți dumneavoastră, că aveți nasul roșu?

Comerciant: „Cu pălincă!”

Corespondent PROTV: „Dacă tot n-au de achitat un bilet de intrare, îi sfătuim pe cei care vor să vadă târgul din Piața Constituției chiar înainte de Moș Andrei, adică de Sfântul Andrei, să includă în plan o bluză termică și o pereche de pantaloni în plus, fes, fular gros și o jachetă rezistentă la vânt. Și să aibă în buzunar un portofel zdravăn. Nu neapărat că ar fi prețurile mari, ci pentru că viscolul riscă să-i sufle pe cei subțirei ca pe zmeie.”

În plus, vizitatorii trebuie să accepte că plăcintele fierbinți, făcute pe loc, trebuie mâncate imediat.

E drept, încă din ajun vremea a lăsat mai multe indicii că vizitarea târgului de Crăciun va fi o provocare. Dar doritorii n-au văzut în ploaia măruntă un obstacol.

Vizitatori: „M-am îmbrăcat în roșu. Ca Moș Crăciun.”

„Două pahare de vin fiert mi-am luat, sunt mare fan.”

Organizatorii au anunțat că, sâmbătă seară, spectacolele live de pe scenă sunt anulate din cauza vremii. Programul va fi reluat, aproape sigur, duminică seară.