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Două autoturisme au acroșat un bivol care se afla pe partea carosabilă a Centurii ocolitoare Comarnic, animalul fiind găsit mort în urma impactului, în jurul orei 2, după cum au informat duminică reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, transmite Agerpres.

Șoferii implicați nu consumaseră alcool

Cele două autoturisme circulau pe direcția Brașov către Ploiești în momentul în care au dat peste animal. La volanul mașinilor se aflau un tânăr în vârstă de 23 de ani, din județul Prahova, și un bărbat în vârstă de 56 de ani, din București.

Potrivit sursei citate, ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au arătat că niciunul nu consumase alcool.

Pentru a preveni producerea altor accidente și pentru a asigura siguranța circulației, animalul a fost îndepărtat de pe carosabil de către reprezentanții administrației publice locale din Comarnic.

Recomandările IPJ Prahova

Polițiștii prahoveni continuă acum cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care bivolul a ajuns pe șosea și, mai ales, pentru a identifica proprietarul animalului.

În contextul acestui eveniment, reprezentanții IPJ Prahova le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de drum și să circule cu atenție, în special pe sectoarele unde există riscul pătrunderii animalelor pe carosabil.