Generează rezumat cu AI

Vijelia din ultimele două zile a făcut ca turbinele eoliene să devină principala sursă de electricitate, depășind hidrocentralele și reactoarele de la Cernavodă laolaltă.

România a trecut rapid de la deficit la surplus de energie, după ce rafalele au crescut spectaculos producția eoliană.

Corespondent PROTV: „Uriașele turbine eoliene sunt acum principala sursă de electricitate a țării: asigură peste o treime din toată producția națională. La prânz, România consuma sub 6.200 de megawați și producea peste 8.700. Aveam mult mai mult curent decât ne trebuia, așa că surplusul a mers la export. Vineri, cam la aceeași oră, situația era complet inversă: importam peste 1.400 de megawați, arată datele Transelectrica.”

Totuși, în primele nouă luni ale anului, am cumpărat din străinătate mai multă energie decât am vândut. Cel mai greu a fost în vară, când seceta a redus producția hidrocentralelor, iar ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite aproape trei luni.

Capacitățile încă insuficiente de stocare ne împiedică să păstrăm surplusul de peste zi pentru orele de vârf de seară. Atunci, dacă producția internă nu acoperă consumul, suntem nevoiți să apelăm din nou la importuri.

Explicațiile lui Chisăliță

Ministrul Energiei spune însă că se fac progrese.

Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei: „România a realizat, în această lună, 100 de megawați de noi capacități de producție și 36 de megawați de noi capacități de stocare, iar până la finele anului ar putea ajunge la o capacitate de stocare a energiei de aproximativ 1.500.”

Autoritățile mizează și pe noile centrale pe gaz de la Mintia și Iernut, care ar urma să aducă un plus important de energie în sistem.