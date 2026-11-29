S-a întors roata în sistemul energetic. După o vară de importuri, România exportă masiv. De unde a venit surplusul
S-a întors roata în sistemul energetic. După o vară în care seceta ne-a obligat să cumpărăm curent de la alții, acum exportăm masiv.
Sursa: ProTV
Generează rezumat cu AI
Vijelia din ultimele două zile a făcut ca turbinele eoliene să devină principala sursă de electricitate, depășind hidrocentralele și reactoarele de la Cernavodă laolaltă.
România a trecut rapid de la deficit la surplus de energie, după ce rafalele au crescut spectaculos producția eoliană.
Corespondent PROTV: „Uriașele turbine eoliene sunt acum principala sursă de electricitate a țării: asigură peste o treime din toată producția națională. La prânz, România consuma sub 6.200 de megawați și producea peste 8.700. Aveam mult mai mult curent decât ne trebuia, așa că surplusul a mers la export. Vineri, cam la aceeași oră, situația era complet inversă: importam peste 1.400 de megawați, arată datele Transelectrica.”
Totuși, în primele nouă luni ale anului, am cumpărat din străinătate mai multă energie decât am vândut. Cel mai greu a fost în vară, când seceta a redus producția hidrocentralelor, iar ambele reactoare de la Cernavodă au fost oprite aproape trei luni.
Capacitățile încă insuficiente de stocare ne împiedică să păstrăm surplusul de peste zi pentru orele de vârf de seară. Atunci, dacă producția internă nu acoperă consumul, suntem nevoiți să apelăm din nou la importuri.
Explicațiile lui Chisăliță
Ministrul Energiei spune însă că se fac progrese.
Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei: „România a realizat, în această lună, 100 de megawați de noi capacități de producție și 36 de megawați de noi capacități de stocare, iar până la finele anului ar putea ajunge la o capacitate de stocare a energiei de aproximativ 1.500.”
Autoritățile mizează și pe noile centrale pe gaz de la Mintia și Iernut, care ar urma să aducă un plus important de energie în sistem.
Video recomandate
Guvernul pregătește o nouă schemă de ajutor pentru facturile la energie. Condițiile de acordare s-ar putea modifica
Guvernul pregătește o nouă schemă de ajutor pentru facturile la energie. Condițiile de acordare s-ar putea modifica
TIR cu milioane de absorbante a dispărut misterios. Șoferul este, de asemenea, de negăsit
Nazare, în pericol de remaniere dacă nu găsește bani pentru indexarea pensiilor promisă de PSD. Reacția ministrului
Unde se duc cele 47,6 miliarde de lei cerute de ministere. 15 miliarde sunt pentru magistrați, iar pensiile rămân în aer
Guvernul caută 48 de miliarde de lei pentru finalul anului. Indexarea pensiilor în 2027, sub semnul întrebării
Vacanța de 1 Decembrie s-a făcut de patru zile pe Valea Prahovei. DN1, aproape blocat de coloanele de mașini
Nicușor Dan a explicat de ce au fost anulate alegerile prezidențiale în 2024: „Două motive erau clare”
Apare o nouă plajă în sudul litoralului, unde intrarea în apă va fi una lină. Nisipul, cu conținut scăzut de scoică
Banii, subiect tabu în familiile din România. Doar 2 din 10 părinți își lasă copiii adolescenți să-și gestioneze alocația
Cât ar putea plăti în plus românii pentru electronice. Taxa pentru deșeuri ar putea crește de aproape 5 ori
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit