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Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în această perioadă se caută, peste tot în țară, mii de oameni care să manipuleze mărfurile ori să le transporte.

Ca în atelierul lui Moș Crăciun, în depozitele firmelor de curierat benzile sunt pline de colete, iar transporturile vin în valuri.

Corespondent PROTV: „În acest depozit, de pildă, angajații au foarte mult de lucru în această perioadă, când reprezentanții estimează cu aproape 20% mai multe colete de pregătit și expediat față de anul trecut.”

Costin lucrează în depozit de peste trei ani și spune că, în această perioadă, organizarea e cheia.

Costin Bărboi, angajat: „Avem zile în care nu reușim să procesăm tot, avem mașini suplimentare, primim zilnic peste ceea ce noi de obicei procesam.”

Dar angajatorii spun că exact când au cea mai mare nevoie de personal, reușesc cu greu să găsească forță de muncă suplimentară. O companie de curierat, de pildă, a apelat inclusiv la firme care îi pun la dispoziție temporar oameni, pentru a putea suplimenta echipa.

Sergiu Benche, manager de depozit al unei firme de curierat: „Pentru că această perioadă e foarte aglomerată, am suplimentat personalul de depozit cu 10-15%.”

Angajatorii stau la pândă și pe platformele de recrutare online.

Ana Călugăru, reprezentant platformă online de recrutare: „Pe măsură ce ne apropiem de finalul anului, vedem o intensificare a eforturilor de recrutare pentru acest tip de candidați.”

Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cele mai căutate posturi în această perioadă sunt cele pentru șoferi, pentru care sunt disponibile peste 3.700 de poziții.

Bogdan Retegan, administratorul unei companii de transport: „E foarte dificil să găsești oameni, de asta ne-am și orientat să importăm forță de muncă din afara țării. Partea de angajare șofer este deschisă tot timpul, pentru că aici e cea mai mare fluctuație, șoferii sunt nehotărâți, se duc în altă parte pentru 1 euro în plus pe zi.”

Angajatorii caută și 2.000 de manipulanți de mărfuri și peste 1500 de curieri.