Primul sindicat din România pentru soferii și curierii din aplicații. Membrii vor avea acces la drepturi și protecție

Stiri actuale
22-09-2025 | 13:53
food delivery
Shutterstock

BNS a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima organizaţie sindicală din România creată special pentru cei care lucrează prin aplicaţii precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt şi altele, a anunţat luni organizaţia sindicală.

autor
Sabrina Saghin

SLPD va fi naţional, cu filiale în toate judeţele, iar înscrierea este deschisă atât cetăţenilor români, cât şi celor străini care activează în România, conform organizației care a transmis pe pagina sa de Facebook.

Sindicatul oferă protecție și beneficii

Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale apără membrii în faţa platformelor şi intermediarilor, oferă acces la protecţie socială, respectiv sănătate, pensii, şomaj, concedii medicale. Totodată, această organizaţie sindicală clarifică statutul juridic al lucrătorilor, propune reglementări fiscale corecte, asigurând negocieri colective şi beneficii pentru membri.

De asemenea, SLPD susţine interesele membrilor săi în dialogul social şi la nivel instituţional, acordă sprijin legislativ şi negociere a condiţiilor de muncă.

BNS va lansa, marţi, studiul „Munca pe platforme digitale - o perspectivă fiscală", care va include analiza fiscală şi juridică, proiectul de lege pentru transpunerea Directivei europene şi statistici relevante despre fenomenul muncii pe platforme, precizează sursa citată. 

Citește și
Furt curieri români
Trei dintre curierii români condamnați în Anglia, după ce au furat colete de 1 mil. €, ar fi revenit în țară și sunt căutați

Sursa: Agerpres

Etichete: soferi, bns, curierii,

Dată publicare: 22-09-2025 13:53

Articol recomandat de sport.ro
Dezvăluire în Franța cu câteva ore înaintea galei: cine ar fi câștigat Balonul de Aur 2025
Dezvăluire în Franța cu câteva ore înaintea galei: cine ar fi câștigat Balonul de Aur 2025
Citește și...
Pățania unui bărbat din București care a rămas fără bani după doi străini s-au dat drept curieri ai BNR
Stiri actuale
Pățania unui bărbat din București care a rămas fără bani după doi străini s-au dat drept curieri ai BNR

Doi străini care s-au dat drept curieri ai Băncii Naţionale a României au înşelat, în două rânduri, un bărbat din sectorul 5 al Capitalei.

 

Trei dintre curierii români condamnați în Anglia, după ce au furat colete de 1 mil. €, ar fi revenit în țară și sunt căutați
Stiri actuale
Trei dintre curierii români condamnați în Anglia, după ce au furat colete de 1 mil. €, ar fi revenit în țară și sunt căutați

Opt curieri români au fost condamnați, în total, la o pedeapsă de 30 de ani de închisoare în Anglia, după ce au furat colete de 1 milion de euro. Cu toții erau angajați la aceeași firmă de curierat din Birmingham.

Opt curieri români au fost condamnați la 30 de ani de închisoare în Anglia, după ce au furat colete de 1 milion de euro. FOTO
Stiri externe
Opt curieri români au fost condamnați la 30 de ani de închisoare în Anglia, după ce au furat colete de 1 milion de euro. FOTO

O bandă de curieri români a reușit să fure bunuri în valoare de peste 800.000 de lire sterline (echivalentul a 956.592 euro), între care calculatoare și televizoare. Opt persoane au fost condamnate la aproape 30 de ani de închisoare în Anglia.

Recomandări
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”
Stiri actuale
Alertă în București și mai multe județe. Școli și spitale au primit amenințări. „Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni”

Alertă în Capitală și mai județe după ce mai multe școli și spitale au primit mesaje de amenințare cu un conținut șocant. 

Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon
iBani
Transferurile bancare devin mai simple. Prin RoPay trimitem și primim bani instant între bănci doar cu numărul de telefon

Din această lună, putem trimite sau primi bani doar în baza numărului de telefon și între bănci diferite, fără să mai fie nevoie de codul IBAN. Este un serviciu adoptat de majoritatea băncilor din România.

Diaspora, „cal troian” al Kremlinului în alegerile din R. Moldova. Planul secret al lui Vladimir Putin - Bloomberg
Stiri externe
Diaspora, „cal troian” al Kremlinului în alegerile din R. Moldova. Planul secret al lui Vladimir Putin - Bloomberg

Rusia vrea să influențeze rezultatul alegerilor din Republica Moldova prin recrutarea alegătorilor moldoveni din diaspora, organizarea de proteste și o campanie de dezinformare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 22 Septembrie 2025

01:44:15

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 22 Septembrie 2025

03:12:55

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Afaceri românești cu damf rusesc

45:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28