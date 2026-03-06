Corespondent Știrile PRO TV: „Individul, de loc din Târgu Mureș, a comandat online două telefoane mobile, cu plata la primire. Pentru expedierea prin curierat a folosit o adresă din Aiud și un nume fals.

Potrivit anchetatorilor, când au ajuns la destinație, curierii au fost întâmpinați de tânăr. Au înmânat coletele și li s-a spus să aștepte câteva minute până scoate bani din bancomat. Când a revenit, acesta a motivat că nu poate retrage suma necesară și a înapoiat coletele. În realitate, erau alte două cutii asemănătoare în care se afla plastilină.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru înșelăciune și au dat de urma individului. În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate telefoanele mobile, iar suspectul a fost reținut pentru 24 de ore.”