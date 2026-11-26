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Doru Dăncuș spune că a fost sechestrat, umilit și obligat să consume droguri într-un apartament din București. Totul ar fi fost filmat pentru șantaj, conform procurorilor. Doi frați și o fostă angajată a primăriei din Baia Mare au fost arestați preventiv.

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O întâlnire cu o fosta colegă de serviciu s-ar fi dovedit o capcană pentru primarul Doru Dăncuș.

Potrivit DIICOT, în noaptea de 28 spre 29 septembrie, femeia l-ar fi atras în apartamentul ei din București.

Edilul spune că urmau să discute despre un proiect și despre intenția ei de a reveni în Baia Mare.

Primarul povestește că, la doar două minute după ce a intrat în apartament, trei bărbați au dat buzna peste ei. Doi dintre aceștia sunt frați, oameni de afaceri din Baia Mare.

Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare: „Au strigat: 'Poliția!', m-au pus la pământ, m-au încătușat. Mi-au pus un căluș în gură”.

DIICOT a transmis că cei implicați pregătiseră cagule, cătușe și un aparat cu electroșocuri. Primarul ar fi fost ținut captiv aproximativ o oră și un sfert, amenințat și agresat.

Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare: „Am fost umilit și apoi am fost forțat să consum o substanță.”

Procurorii spun că era cocaină și că analizele toxicologice au confirmat consumul.

Anchetatorii cercetează și o tentativă de agresiune sexuală.

Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare: „La un moment dat când m-am zbătut a sunat cineva la ușa apartamentului și mi-au pus un cuțit la gât. Au spus că dacă eu scot vreo vorbă o să o pățesc mai rău.”

Corespondent PRO TV: „Surse apropiate de anchetă, susțin că cel puțin unul dintre presupușii săi răpitori ar fi făcut o gafă ce-a dat să-l coste, i-ar fi împrumutat edilului propria curea și asta pentru că cea lui Doru Dăncuș ar fi tăiat-o pentru a-l putea dezbrăca de pantaloni.”

Primarul spune că a predat ulterior cureaua anchetatorilor.

Potrivit procurorilor, cei doi frați îl considerau pe primar responsabil pentru sancțiunile aplicate firmelor lor, dar și pentru articolele unui jurnalist local.

Unul dintre cei doi frați ar fi filmat agresiunile și umilințele la care ar fi fost supus edilul, susțin anchetatorii.

Apoi, cei implicați l-ar fi amenințat că vor face publice imaginile și că îi vor răni familia dacă nu le îndeplinește cerințele.

Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT: „I-au fost impuse cinci cerințe, printre care facilitarea unei înscrieri a unuia dintre frați într-un partid politic și promovarea sa în perspectiva ocupării unei funcții importante, precum și determinarea jurnalistului local să elimine materialele publicate despre familia și afacerile inculpaților”.

În spatele presupusului șantaj ar fi un conflict legat de construcțiile celor doi frați.

Primarul spune că totul a început cu o sală de evenimente, ridicată fără autorizație în extravilanul municipiului Baia Mare.

Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare: „Acea sală s-a realizat în mandatul fostului primar și subsemnatul a trebuit să constate, practic, ilegalitatea acelei construcții și, evident, imposibilitatea de a acorda o autorizație de construire pe o construcție construită fără avizele instituțiilor avizatoare.”

Femeia acuzată că l-ar fi atras pe primar în apartamentul din București lucrase în cadrul Direcției Proiecte și Investiții din primărie.

Radu Ionel Bolchiș, directorul executiv al Direcției Proiecte - Investiții: „A lucrat aproximativ trei ani de zile, a avut o funcție contractuală pe perioadă determinată în perioada 2019–2022”.

Ancheta a fost declanșată pe 30 septembrie, după plângerea edilului. Acesta spune că a acceptat apoi să înregistreze întâlnirile cu cei doi frați, în colaborare cu anchetatorii.

Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare: „Am fost de acord să port tehnică pe mine atunci când am avut întâlnirile cu frații”.

Au urmat percheziții. Cei de la DIICOT anunță că au ridicat un căluș, un aparat cu electroșocuri și o cheie de cătușe.

Doru Dăncuș, primarul municipiului Baia Mare: „La percheziții s-au găsit toate elementele probatoriului pentru tot ceea ce am sesizat eu în denunț. Mai puțin camera cu care s-a filmat”.

Cei doi frați și fosta angajată a primăriei au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate și tentativă la viol. Doi dintre inculpați sunt cercetați și pentru trafic de droguri de mare risc. Avocații celor trei inculpați au refuzat să comenteze acuzațiile și arestarea preventivă a clienților lor. Cei trei beneficiază de prezumția de nevinovăție.