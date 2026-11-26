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În aceeași zonă, pe Aleea Actorilor, au avut locuințe de vacanță, mari artiști români, precum Stela Popescu, Alexandru Arșinel, Vladimir Găitan și Sergiu Nicolaescu.

Stațiunea 2 Mai va avea în cel mult trei săptămâni o altă plajă. Nisip fin, cu conținut scăzut de scoică, este adus din largul mării.

Corespondent PRO TV: „Înainte de lucrările de înnisipare, în 2 Mai exista o plajă de numai un hectar. Acum, se amenajează o suprafață de nisip de 17 hectare cu o lățime de 100 metri. În plus, intrarea în apă va fi una lină”.

Important este ca se lucrează inclusiv la consolidarea falezelor. Eroziunea și prăbușirile de teren puneau în pericol atât zona de coastă, cât și locuințele din apropiere.

Marius Stamat, manager proiect: „Sunt două faleze drepte cu risc de prăbușire, din care cade continuu teren va reduce foarte mult riscul de apropiere de casele care sunt construite”.

Una dintre faleze se afla chiar lângă Aleea Actorilor, unde și-au construit în trecut case de vacanță mai mulți artiști români.

Bărbat: „Oaaaa. Ce oameni de treabă erau, extraordinari de buni. Mai ales Sergiu, era un băiat de nota 20. Zicea că vine la rai. 'Băi, zice, io când vin la 2 Mai simt că trăiesc cu adevărat'."

Adriana Alecsoiu, primar Limanu: „Era o zonă veselă, o zonă frumoasă, cred că arăta mult mai bine decât arată acum”.

Dumitru Filip, șeful OMD Mangalia: „E undeva într-o dezvoltare uluitoare zona de acolo. Avea nevoie de această resursă, de această suprafață de plajă ca aerul”.

Lucrările din 2 Mai costă 192 de milioane de lei.