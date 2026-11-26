Momentul în care un biciclist a fost lovit de un tramvai în Timișoara. A fost scos cu o macara de sub garnitură
Un biciclist de 58 de ani a sfârșit sub roțile unui tramvai, aseară, în centrul orașului Timișoara. Bărbatul traversa intersecția pe culoarea roșie a semaforului, prin spatele unui tramvai, și nu l-a observat pe al doilea, care venea din sens opus.
Sursa: ProTV
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A fost lovit în plin. Bărbatul a rămas prins sub garnitură. Iar pentru a-l scoate de acolo, echipele de intervenție au fost nevoite să ridice tramvaiul cu o macara.
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