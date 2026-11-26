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A fost lovit în plin. Bărbatul a rămas prins sub garnitură. Iar pentru a-l scoate de acolo, echipele de intervenție au fost nevoite să ridice tramvaiul cu o macara.

Vatmanul nu consumase alcool, spun polițiștii, care fac cercetări într-un dosar penal pentru ucidere din culpă.