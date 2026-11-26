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Asta chiar dacă suspecții acuzați de infracțiuni de crimă organizată - inclusiv că ar fi obligat maneliști celebri să lucreze doar pentru ei - se declară nevinovați și ceruseră să fie cercetați în libertate.

Procurorii DIICOT i-au reținut pe nouă dintre membrii clanului Cămătarilor. Între ei, frații Nuțu și Sile, dar și fiii, ginerii lor și câțiva apropiați.

Cântăreții de manele audiați în dosar - susțin surse apropiate de anchetă - ar fi refuzat să depună mărturie împotriva fraților Cămătaru. Procurorii susțin, însă, că au interceptări ale unor discuții compromițătoare. Într-una dintre acestea, Nuțu Cămătaru i-ar fi cerut lui Tzancă Uraganu să nu cânte la un festival.

Interceptări: "Bă, tu n-auzi, bă, că nu mergi nicăieri? (…) îți sparg urechile-n două de te las surd. (…) păi pe tine, mă, care ți-am dat casă, ți-am dat hotel, ți-am dat alea, te-am așteptat doi ani de zile cu banii". (sursa: dosarul DIICOT)

Iar din alta ar reieși, spun anchetatorii că Sile Cămătaru i-ar fi cerut unuia dintre cei pe care i-a împrumutat să își plătească datoria.

Interceptări: „Nu mai te sun, o să vin după tine. Vin, îți fac o vizită pe acasă și să vedem cum facem să ne reglăm și cu asta, basta".

În fața judecătorului au dat declarații doar Nuțu Cămătaru și ginerele lui Sile, poreclit Manu Bombardieru.

Robert Bică, avocatu lui Nuțu Cămătaru: „Este un om reabilitat și juridic și social, din toate punctele de vedere. Nu are de ce să caute în dosarul ăsta. N-a șantajat pe nimeni, n-a făcut nimic din ceea ce e acuzat. Singura explicație că e atras prin prisma familiei, a fratelui, a nepoților, a cunoștințelor”.

Vasile Balint, cunoscut drept Sile Cămătaru, a vorbit despre relația lui cu maneliștii și în documentarul Cămătarii, regizat de Anghel Damian: „Am pregătit o variantă, m-am gândit mult la ea, vizavi de mulți lăutari care au greșit față de mine. Ajutați de mine, crescuți de mine... Care le-au făcut dedicații la dușmanii mei fără sa aibă un merit. Și mă gândeam, după ce vin acasă, cum ar fi acuma să le iau niște peruci, niște sandale cu toc, să le fac un videoclip, să danseze, ca să vedem ce simte vizavi de ce am simțit și eu când ei îi săltau la cer pe dușmanii mei”.

Marian Sântion, procuror DIICOT în dosarul Cămătarilor: „Sile era mai animalic. Dacă unul făcea 100 de euro, el trebuia să aibă taxă de pe banii ăia, să îl dijmuiască. Și nu au mai putut ăștia. S-au dus și la Nuțu, au ieșit, au spus Bă, nu se mai poate cu ăsta”.

Cei nouă suspecți sunt acuzați de constituirea unuo grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, șantaj sau supunere la muncă obligatorie. Toți resping acuzațiile și au cerut să fie cercetați în libertate.