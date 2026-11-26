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La ediția din acest an, pe sub Arcul de Triumf vor trece echipamente noi, iar dacă vremea va permite, cerul va fi brăzdat de 45 de avioane, inclusiv ale partenerilor americani. Întreaga ceremonie va fi transmisă în direct, într-o ediție specială a Știrilor PRO TV.

Locuitorii din apropierea Poligonului Ghencea s-au trezit în acordurile imnului național, completat de cele 21 de salve de tun care au dat startul repetițiilor pentru parada de 1 Decembrie, la care participă în jur de 2.000 de militari.

Peste 300 de militari veniți din 16 țări se pregătesc să defileze alături de militarii de la noi. Sincronizarea ar putea fi văzută anul acesta și din aer. Dacă vremea va permite, o dronă militară va filma totul de la 1.500 de metri înălțime.

În fața publicului va fi adusă și tehnica de luptă a Armatei Române. Este vorba despre transportoare blindate, lansatoare de rachetă, tancuri, dar și echipamente de ultimă generație. Printre noutățile acestei ediții se numără sistemele de monitorizare a dronelor maritime, intrate recent în dotarea Forțelor Navale.

Generalul-locotenent Dragoș Iacob, comandantul paradei naționale: „Anul acesta vom defila pe sub Arcul de Triumf cu aproximativ 2.000 de militari, 130 de mijloace tehnice, din care 45 de aeronave. Sperăm din tot sufletul că vremea o să ne permită să avem și detașamentul de aeronave care vor survola Arcul de Triumf.”

Locotenent Vlad Grosu, pilot: „F-16 va fi cea mai spectaculoasă aeronavă, C-27 Spartan, C-130 Hercules și IAR 330 din toate unitățile din țară. O noutate – trebuie să vină și aeronave ale partenerilor americani, dar și aeronave care aparțin partenerilor spanioli.”

Până la ceremonia oficială, continuă repetițiile. Așadar, șoferii trebuie să ia în calcul rute ocolitoare, pentru că, începând de sâmbătă dimineață, se închide treptat circulația în zona Arcului de Triumf și pe bulevardele din apropiere. Dacă vreți să asistați la paradă, nu uitați să vă îmbrăcați bine, pentru că sunt anunțate temperaturi negative. Iar dacă rămâneți acasă, puteți să urmăriți defilarea într-o ediție specială a Știrilor PRO TV.