Și asta în condițiile în care românii au redus cumpărăturile online, pe fondul scăderii consumului. În schimb, crește numărul coletelor expediate între persoane fizice.

Pentru Black Friday, firmele de curierat se așteaptă să livreze de peste două ori mai multe colete decât într-o perioadă obișnuită. În cea mai aglomerată zi, o singură companie estimează că va procesa aproximativ un milion de pachete.

Șapte din zece colete ar urma să fie livrate la lockere, pe care tot mai mulți români le preferă în locul livrării la domiciliu. Numărul acestora a crescut. O singură companie are peste 7.000 de asemenea spații pentru livrare, astfel că, la nivel național, există unul la 3.000 de locuitori.

Alexandru Niculescu, reprezentant al unei companii de curierat: „Ne așteptăm să avem circa 10 milioane de colete de procesat în rețea, ceea ce, ca să vă faceți o idee, înseamnă aproximativ dublu cât o perioadă obișnuită și aceasta înseamnă cam cu 16% mai mult față de anul trecut în același orizont de timp.”

În afara perioadelor de reduceri, numărul coletelor provenite din cumpărăturile online a scăzut. Românii sunt mai atenți la cheltuieli, iar taxele suplimentare pentru comenzile din afara Uniunii Europene influențează și ele deciziile de cumpărare.

Lucian Băltaru, CEO-ul unei companii de curierat: „Da, într-adevăr, ritmul de creștere s-a redus. O încetinire după 1 iulie, când taxa pentru colete non-UE a intrat în vigoare. Vedem o îmbunătățire a trendului de creștere pentru magazinele online locale sau europene. Au început să recupereze din acest gap și vedem undeva un 10% creștere pe acest segment.”

Corespondent Știrile PRO TV: „În schimb, a crescut semnificativ numărul coletelor pe care românii și le trimit între ei. În primele nouă luni ale anului, expedierile între persoane fizice au fost cu peste 50% mai multe decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor unei companii de curierat. Tot mai mulți oameni aleg să cumpere la mâna a doua sau să vândă hainele, încălțămintea sau alte lucruri pe care nu le mai folosesc, prin intermediul platformelor second-hand.”

Și în mediul rural, livrările câștigă teren. Numeroase pachete ajung în comune și sate, pe măsură ce serviciile de curierat s-au extins și în localitățile mici.