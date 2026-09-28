Potrivit unui proiect, mașinile folosite pentru aprovizionarea magazinelor, cele de curierat, dar și cele care adună gunoiul nu ar mai putea circula sau staționa pe străzile din Capitală în intervalele 7-10 dimineața și 16-19.

Corespondent Pro TV: „Asta înseamnă că livrările de marfă, încărcarea și descărcarea produselor, dar și transportul coletelor ar trebui reorganizate în afara orelor de vârf. Proiectul, ajuns pe ordinea de zi a Consiliului General, este motivat de traficul tot mai aglomerat și de faptul că mașinile de livrare ocupă frecvent banda de circulație sau locurile de parcare pentru a face livrări, în special pe arterele principale și în zonele centrale”.

Cei care nu vor respecta noul program orar riscă amenzi de până la 5.000 de lei. Una dintre cele mai mari firme de curierat din România spune că interzicerea autovehiculelor de curierat va avea un impact semnificativ asupra livrărilor.

Adriana Manu, reprezentant firmă de curierat: „Restricționarea acestor intervale orare ne împiedică să menținem aceeași acuratețe operațională, același nivel de performanță și să ne respectăm timpii de livrare și colectare a expedierilor de la clienți și vor fi afectați atât clienții persoane fizice cât și clienții persoane juridice.”

O analiză de trafic făcută de o companie olandeză arată că, anul trecut, un șofer din Capitală a pierdut în trafic 171 de ore, adică mai bine de 7 zile. În creștere față de anul anterior.

Șofer: „O juma de oră, doi kilometri”

La Cluj, autoritățile au făcut o serie de recomandări pentru autovehiculele de aprovizionare și pentru cele de salubrizare care circulă în zona centrală a orașului, în intervalul 21-7 dimineața.

Iulia Perșa, purtătorul de cuvânt al Primăriei Cluj: „Funcționează această recomandare, de regulă magazinele și restaurantele din zona centrală se conformează acestei recomandări, din punct de vedere al traficului este mult mai bine așa. Mașinile de salubrizare funcționează la comanda primăriei și își stabilesc un program în funcție de necesități”.

Dacă proiectul va trece de votul Consiliului General, modificările vor intra în vigoare de la 1 ianuarie.