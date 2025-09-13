Șoferii și curierii de pe Glovo, Bolt și Uber vor avea propriul sindicat. Se vor putea înscrie şi cetățenii străini

13-09-2025 | 15:07
curier mancare
Shutterstock

Blocul Național Sindical a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima structură sindicală din România destinată exclusiv celor care muncesc prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt și altele.

Aura Trif

SLPD va funcţiona ca un sindicat naţional, cu filiale în toate judeţele ţării. În cadrul acestuia se pot înscrie atât cetăţeni români, cât şi cetăţeni străini care lucrează în România prin intermediul platformelor digitale.

"Pentru început, BNS a constituit un grup de iniţiativă, care va fi transformat oficial în sindicat. Adeziunea poate fi completată online şi trimisă la adresa: [email protected]. De asemenea, proiectul de statut al sindicatului este deja pregătit, acesta urmând să fie definitivat de Adunarea generală de constituire a organizaţiei", se menţionează în comunicat.

Lipsuri legislative în domeniu

BNS atrage atenţia că lucrătorii de pe platforme digitale se confruntă cu o serie de vulnerabilităţi şi lipsuri legislative. Astfel, printre obiectivele SLPD se numără: apărarea membrilor în faţa platformelor şi intermediarilor; clarificarea statutului juridic al lucrătorilor pe platforme; propunerea de reglementări fiscale corecte; asigurarea accesului la sistemele de protecţie socială (sănătate, pensii, şomaj, concedii medicale); demararea negocierilor colective la nivel de platformă; reprezentarea lucrătorilor ca partener social recunoscut în dialogul cu Guvernul României şi ministerele sale; capacitatea de a negocia beneficii colective, precum pachete avantajoase de asigurări, acorduri cu lanţuri de benzinării etc.

Cei care devin membri ai sindicatului vor beneficia de reprezentare în relaţia cu platformele digitale şi intermediarii, promovarea intereselor în cadrul dialogului social şi la nivel instituţional, susţinerea unor demersuri legislative corecte şi echitabile, negocieri colective privind condiţiile de muncă şi apărare şi sprijin în faţa autorităţilor şi angajatorilor.

În România, numărul societăţilor partenere pentru transport alternativ s-a dublat în ultimii doi ani: de la 9.257 în 2023 la peste 18.900 în 2025, potrivit BNS. Uber şi Bolt au împreună peste 105.000 de şoferi activi, o cifră comparabilă cu totalul angajaţilor celor mai mari şapte angajatori din ţară, conform unui studiu BNS.

În alte state europene, situaţia este mult mai favorabilă pentru lucrătorii de pe platforme, se subliniază în comunicat. În Franţa, aceştia beneficiază de venit minim garantat pe oră sau pe cursă, iar în Estonia au acces la asigurări de sănătate, pensii, şomaj şi concediu medical.

"România trebuie să transpună până în 2026 Directiva europeană 2024/2831 privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pe platforme digitale, care obligă statele membre să stabilească corect statutul lucrătorilor şi să le garanteze drepturile fundamentale", menţionează sursa citată.

Pentru a sprijini acest demers, BNS va lansa pe 23 septembrie studiul intitulat "Munca pe platforme digitale - o perspectivă fiscală", care va include o analiză fiscală şi juridică a muncii pe platforme, nota de fundamentare şi proiectul de lege pentru transpunerea Directivei europene şi statistici şi date relevante despre fenomenul muncii pe platforme în România.

Sursa: Agerpres

