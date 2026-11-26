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Drona a intrat în dotarea Poliţiei Locale Bistriţa, potrivit Agerpres. Pentru achiziţia acestei drone, municipalitatea a alocat aproximativ 30.000 de euro.

„Începând de astăzi, Poliţia Locală Bistriţa are în dotare o dronă performantă, care ne va permite să identificăm mult mai eficient construcţiile realizate fără autorizaţie de construire pe raza municipiului Bistriţa”, a anunțat primarul.

Cum va putea identifica drona construcțiile ilegale

„Cu ajutorul acesteia, vom putea efectua măsurători aeriene ale suprafeţelor construite şi le vom putea suprapune peste evidenţele existente, identificând astfel eventualele construcţii ilegale sau extinderi neautorizate. Totodată, drona este echipată cu un sistem performant de termoviziune, extrem de util în cazul intervenţiilor generate de apelurile la numărul unic de urgenţă 112 care semnalează prezenţa urşilor în municipiu. Această tehnologie permite localizarea şi monitorizarea în timp real a animalelor sălbatice, inclusiv pe timpul nopţii, facilitând intervenţia rapidă şi în siguranţă. Folosim tehnologia pentru a eficientiza activitatea Poliţiei Locale, pentru a ne asigura că legea este respectată de toţi şi pentru a creşte gradul de siguranţă al cetăţenilor”, a scris primarul Lazany, pe Facebook.