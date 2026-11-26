Urșii și construcțiile ilegale, căutate cu drona în Baia Mare. Cât a plătit primăria
Construcţiile ilegale din municipiul Bistriţa şi cazurile în care va fi semnalată prezenţa unui urs în intravilan vor fi monitorizate, începând de joi, cu o dronă performantă, a anunţat primarul Gabriel Lazany, pe pagina sa de socializare.
Generează rezumat cu AI
Drona a intrat în dotarea Poliţiei Locale Bistriţa, potrivit Agerpres. Pentru achiziţia acestei drone, municipalitatea a alocat aproximativ 30.000 de euro.
„Începând de astăzi, Poliţia Locală Bistriţa are în dotare o dronă performantă, care ne va permite să identificăm mult mai eficient construcţiile realizate fără autorizaţie de construire pe raza municipiului Bistriţa”, a anunțat primarul.
Cum va putea identifica drona construcțiile ilegale
„Cu ajutorul acesteia, vom putea efectua măsurători aeriene ale suprafeţelor construite şi le vom putea suprapune peste evidenţele existente, identificând astfel eventualele construcţii ilegale sau extinderi neautorizate. Totodată, drona este echipată cu un sistem performant de termoviziune, extrem de util în cazul intervenţiilor generate de apelurile la numărul unic de urgenţă 112 care semnalează prezenţa urşilor în municipiu. Această tehnologie permite localizarea şi monitorizarea în timp real a animalelor sălbatice, inclusiv pe timpul nopţii, facilitând intervenţia rapidă şi în siguranţă. Folosim tehnologia pentru a eficientiza activitatea Poliţiei Locale, pentru a ne asigura că legea este respectată de toţi şi pentru a creşte gradul de siguranţă al cetăţenilor”, a scris primarul Lazany, pe Facebook.
Video recomandate
Probleme la Dacia și Ford. Mașinile se vând tot mai greu, din cauza prețului energiei. Ce face Guvernul
Probleme la Dacia și Ford. Mașinile se vând tot mai greu, din cauza prețului energiei. Ce face Guvernul
Apare o nouă plajă în sudul litoralului, unde intrarea în apă va fi una lină. Nisipul, cu conținut scăzut de scoică
Cum va fi vremea de 1 Decembrie, la parada din București. Militari din 16 țări partenere, invitați la eveniment
Ouăle de cod 3, refuzate de tot mai multe magazine din România. Ce se întâmplă cu găinile crescute în baterii
Gafa unuia dintre presupușii răpitori ai primarului din Baia Mare. Ce obiect i-ar fi împrumutat edilului fără să-și dea seama
„Mami, vino, că se răstoarnă microbuzul și nu pot să ies!”. Mama uneia dintre pasagere, după accidentul din Gorj
Au început pregătirile pentru parada de 1 Decembrie. Surpriza pregătită anul acesta
Zăpadă în Călimănești. Șoferii, sfătuiți să se asigure că autovehiculele sunt echipate de iarnă
Cinci persoane, condamnate la închisoare în cazul copilului de 3 ani mort în fosa septică din curtea unei școli din Iași
Președintele AUR, George Simion, a fost chemat la Parchetul General, unde procurorii l-au pus oficial sub acuzare pentru instigare publică
Recomandările noastre
Vezi articolele pe care ți le-am pregătit