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Consiliul Județean Sibiu a aprobat joi un protocol de colaborare cu Asociația „Legal Community” pentru implementarea proiectului educațional „Infracționalitatea în rândul minorilor”, extins de la Focșani la Sibiu, transmite Agerpres.

Elevii cu vârste între 14 și 18 ani vor discuta direct cu judecători, procurori, avocați și polițiști despre consecințele consumului și traficului de droguri, ale violenței, bullyingului și infracțiunilor comise pe internet.

La fiecare întâlnire sunt așteptați între 300 și 400 de elevi, care vor putea discuta direct cu specialiștii invitați, vor afla în ce condiții răspund penal minorii și ce consecințe pot avea faptele lor asupra propriului viitor.

Adolescenții vor urmări inclusiv materiale video în care sunt prezentate experiențele unor tineri aflați în centre educative sau de detenție. Proiecțiile vor fi urmate de explicații juridice și discuții cu specialiștii invitați. Printre temele abordate se numără și traficul de persoane, criminalitatea informatică și pornografia infantilă.

Proiectul se adresează și părinților și profesorilor

Pe lângă elevi, proiectul se adresează și părinților și profesorilor, care vor învăța să identifice comportamentele de risc ale adolescenților și să intervină din timp. Programul a fost lansat pe 29 septembrie, la Focșani, și este derulat în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și Direcția Siguranța Școlară din cadrul Poliției Române. Asociația a stabilit deja un cadru de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu.

Protocolul va avea o durată de doi ani, cu posibilitatea prelungirii. CJ Sibiu va asigura gratuit spațiul necesar întâlnirilor, fără a contribui financiar la derularea proiectului. Până în prezent, în sediul CJ Sibiu au mai avut loc întâlniri între foști judecători, polițiști, medici psihiatri și psihologi cu elevii, cu scopul de a preveni problemele din domeniul sănătății mintale.