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O propunere legislativă iniţiată de deputaţii USR Marius Alecsandru, Felix Bulearcă şi Alin Stoica vizează obligarea autorităţilor publice să crească semnificativ numărul adăposturilor de protecţie civilă funcţionale, conform unui comunicat al formațiunii preluat de Agerpres. Conform iniţiativei, capacitatea de adăpostire trebuie să ajungă până la 60% din populaţia rezidentă în cazul municipiilor reşedinţă de judeţ. Pe lângă acest obiectiv, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) ar urma să dezvolte o hartă digitală interactivă pentru localizarea în timp real a celor mai apropiate spaţii de protecţie.

Situaţia actuală: capacitate naţională de doar 3,21%

Demersul vine în contextul unor cifre alarmante privind stadiul actual al protecţiei civile în România. La nivel naţional, capacitatea de adăpostire acoperă doar 3,21% din populaţia rezidentă. Din cele 5.770 de adăposturi evidenţiate, peste 73% au fost construite înainte de 1990, iar 37,7% sunt complet nefuncţionale. Situaţia este critică în 25 de judeţe, unde capacitatea de protecţie scade sub pragul de 1%.

Reacţia iniţiatorilor

Deputatul USR Marius Alecsandru subliniază necesitatea unor soluţii practice:

„Iniţiativa depusă vizează accelerarea investiţiilor în adăposturile de protecţie civilă şi creşterea nivelului de digitalizare în acest domeniu care, din păcate, nu stă deloc bine. Este absolut obligatoriu să luăm toate măsurile necesare pentru ca populaţia să fie protejată, mai ales dacă ţinem cont de contextul regional şi internaţional şi dacă ne uităm că avem deja mai multe documente care evidenţiază vulnerabilităţi structurale majore”

La rândul său, deputatul Felix Bulearcă, membru al Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaţilor, atrage atenţia asupra importanţei prevenţiei:

„Nu putem aştepta o tragedie pentru a lua măsuri. După aproape 25 de ani de activitate profesională în domeniul situaţiilor de urgenţă, ştiu cât de importante sunt prevenirea şi pregătirea. Un adăpost care există doar pe hârtie, care este nefuncţional sau despre care cetăţenii nu ştiu unde se află nu îşi îndeplineşte rolul. Protecţia civilă nu este un moft şi nu trebuie tratată ca o simplă formalitate administrativă. Este o chestiune de siguranţă naţională şi de responsabilitate faţă de viaţa oamenilor”

Noile ţinte de adăpostire, în funcţie de localitate

Iniţiativa parlamentară propune modificarea şi completarea Legii nr. 481/2004 privind protecţia civilă, stabilind obligaţii proporţionale pentru autorităţile administraţiei publice:

- cel puţin 60% din populaţia rezidentă, pentru municipiile reşedinţă de judeţ (inclusiv zona metropolitană aferentă);

- cel puţin 55% din populaţia rezidentă, pentru municipiile şi oraşele din judeţele de la graniţa de stat;

- cel puţin 40% din populaţia rezidentă, pentru celelalte municipii şi oraşe;

- cel puţin 50% din populaţia rezidentă, pentru comunele situate în proximitatea unităţilor militare;

- cel puţin 15% din populaţia rezidentă, pentru comunele şi satele fără unităţi militare în proximitate.

Digitalizare şi control anual

Pentru a garanta funcţionalitatea, adăposturile urmează să fie inspectate cel puţin o dată pe an de către personalul IGSU. Tot Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă îi va reveni sarcina de a organiza şi administra Registrul Naţional Electronic al Adăposturilor de Protecţie Civilă.

Acesta va dezvolta şi menţine o hartă digitală interactivă, care va permite:

- identificarea în timp real a celui mai apropiat adăpost de protecţie civilă pe baza locaţiei GPS;

- vizualizarea traseului optim de deplasare către acesta;

- informarea publică privind capacitatea şi tipul adăpostului.