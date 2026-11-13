Reprezentanţii instituţiei au dat asigurări că niciun student nu a fost afectat de neregulile constatate, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al UB, Direcţia Financiar - Contabilă a Universităţii din Bucureşti a fost cea care, în februarie 2025, a sesizat o neconcordanţă între o chitanţă care atesta plata taxei de studii a unei studente şi care fusese anulată şi starea de fapt.

Imediat după sesizare, la 21 februarie 2025, rectorul Universităţii din Bucureşti, prof. univ. dr. Marian Preda, a dispus realizarea unui audit intern menit să identifice dacă au mai existat şi alte cazuri similare. În urma acestui audit, au fost identificate mai multe chitanţe anulate fără temei de către trei angajate ale Casieriei Universităţii din Bucureşti, precizează sursa citată.

Două angajate au fost concediate în urma cercetării disciplinare

În urma concluziilor raportului de audit intern, rectorul UB a dispus, la 7 iulie 2025, constituirea unei comisii de cercetare disciplinară pentru analizarea situaţiei a două dintre cele trei persoane implicate pe care raportul le indica drept responsabile.

„Facem precizarea că cea de-a treia persoană nu mai era angajată a Universităţii din Bucureşti în acel moment, contractul acesteia încetând la data de 1 iulie 2022. Ca urmare a analizei Comisiei de cercetare disciplinară, s-a dispus desfacerea contractelor individuale de muncă ale celor două angajate la data de 28 iulie 2025'', menţionează UB.

Cele trei persoane implicate în acest caz erau angajate ale Casieriei Universităţii din Bucureşti, şi nu „secretare", mai arată sursa citată.

Universitatea din Bucureşti a continuat ancheta internă şi colectarea de material probatoriu, iar în data de 10 martie 2026, a sesizat organele de cercetare penală prin formularea unei plângeri penale şi s-a constituit ca parte civilă în proces pentru recuperarea prejudiciului.

Universitatea din Bucureşti continuă în prezent, în deplină transparenţă, cooperarea cu organele de cercetare penală, subliniază reprezentanţii UB.

„De la finalizarea raportului de audit intern, Universitatea din Bucureşti a dispus revizuirea şi consolidarea procedurilor interne de lucru şi de control pentru a reduce riscul apariţiei unor situaţii similare. În acest sens, au fost intensificate verificările privind înregistrarea şi evidenţa încasărilor, precum şi monitorizarea situaţiilor financiare. De asemenea, au fost consolidate mecanismele de verificare şi control al operaţiunilor financiare desfăşurate la nivelul instituţiei. Universitatea din Bucureşti menţionează că, în prezent, majoritatea plăţilor efectuate de studenţi se realizează prin mecanisme de plată online, care au un grad ridicat de securizare, ponderea plăţilor în numerar la casierie fiind redusă. Aceste măsuri fac parte din demersurile instituţionale de consolidare a siguranţei operaţiunilor financiare şi de prevenire a unor situaţii similare'', se menţionează în comunicat.

Universitatea din Bucureşti subliniază că niciun student nu a fost afectat de neregulile constatate, a transmis, în comunicat, Bogdan Oprea, purtătorul de cuvânt al Universităţii din Bucureşti.

Trei angajate, acuzate că au delapidat peste 1,6 milioane de lei

Trei angajate de la Universitatea din Bucureşti sunt cercetate de procurori, sub control judiciar, sub acuzaţia că au delapidat din taxele plătite de studenţi peste 1,6 milioane de lei.

Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, în perioada 2022 - 2025, având calitatea de salariate ale Universităţii din Bucureşti, inculpatele şi-au însuşit pe nedrept taxele achitate de studenţi, în cuantum total de peste 1.600.000 de lei, anulând fără drept chitanţele emise şi omiţând să înscrie aceste operaţiuni în registre şi în aplicaţiile de gestiune.

Procurorii au efectuat în acest caz percheziţii la adrese din Bucureşti şi judeţul Teleorman, fiind pus sechestru pe două imobile, evaluate la circa 300.000 de lei, şi pe conturile bancare deţinute de cele trei femei.

Parchetul a cerut săptămâna trecută în instanţă arestarea preventivă a două dintre femei, însă un magistrat a decis ca ele să fie cercetate în libertate, sub control judiciar.

Faţă de a treia inculpată, procurorii au dispus de asemenea măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.