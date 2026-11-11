Conform unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 remis miercuri, în perioada 2022 - 2025, având calitatea de salariate ale Universităţii din Bucureşti, inculpatele şi-au însuşit pe nedrept taxele achitate de studenţi, în cuantum total de peste 1.600.000 de lei, anulând fără drept chitanţele emise şi omiţând să înscrie aceste operaţiuni în registre şi în aplicaţiile de gestiune, relatează Agerpres.

Procurorii au efectuat în acest caz percheziţii la adrese din Bucureşti şi judeţul Teleorman, fiind pus sechestru pe două imobile, evaluate la circa 300.000 de lei şi pe conturile bancare deţinute de cele trei femei.

Parchetul a cerut săptămâna trecută în instanţă arestarea preventivă a două dintre femei, însă un magistrat a decis ca ele să fie cercetate în libertate, sub control judiciar.

Faţă de a treia inculpată procurorii au dispus de asemenea măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.