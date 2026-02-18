Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii
Coaliția a căzut, în sfârșit, de acord, pe tăierile din administrație. Cine scapă de reducerea cu 10% a bugetelor de salarii

Unii bucureșteni, după ce au fost treziți la 4 dimineața de mesajul RO-Alert, care anunța că ninge: "Bătaie de joc"

Ro alert ninsoare
Alerta transmisă de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă în noaptea de marți spre miercuri, la ora 04.20, pentru cod roşu de ninsori abundente în Capitală, i-a iritat pe unii locuitori ai Bucureștiului, care au criticat pe Facebook autoritățile.

Cristian Matei

"Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 - 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi" - a fost mesajul transmis de autorităţi când aproape toată lumea dormea.

Mesajul, care a fost publicat și pe pagina de Facebook a Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, a fost aspru criticat. Iată doar câteva dintre aceste reacții:

Radu: ”Ați făcut din RO alertul vieții jucăria voastră să faceți mișto de oameni. Nu ca mai ia nimeni în serios”

Diana: ”Totuși orele pt RO ALERT au fost absurde!!!!”.

Cu ce avion merge Nicușor Dan la Washington. L-a închiriat de la Ion Țiriac
Cu ce avion merge Nicușor Dan la Washington. L-a închiriat de la Ion Țiriac

Ștefan: ”Bai ***, anuntati la 4 dimineata ca "ninge in februarie!" Mai rămâne să claxonanti și in Mai, ”Atentiune atentiune, s-au copt cireșele!"

Adrian: ”Vi se pare normal sa dați RoAlert la 4 jumate dimineața pentru ca ninge? Sa nu intre cumva zăpadă peste noi in casa. RUSINEEEE!!! ROALERT BLOCAT PERMANENT”.

Radu: ”În urma acestui nefericit mesaj am blocat RO ALERT pe toate dispozitivele din casă.”

Daniel: ”Nu este normal să dați aceste mesaje la 4 dimineata, apoi să le repetați la 6 dimineața…este doar o zăpadă. Nu e pandemie, nu e război, nu e nicio urgență. Stăm acasă și dăm zăpada azi. Se anunțase deja ca e cod roșu, etc. Toata lumea știa ca vine zăpada. Panicați populația inutil, treziți copiii. Care e urgența?”

Daniela: ”Ăla care a dat mesajul la ora asta suna la ușile oamenilor și fugea când era mic? Altfel nu-mi explic. Șoc și groază, ninge în februarie! Sper să vă tragă cineva la răspundere pt panica indusă la 4 dimineața! Între timp am dezactivat Roalert, poate să vină și sf. lumii.”

Andreea: ”Scoli oamenii la 4 dimineata sa ii anunti ca ninge sa nu iasa cu masina desi stia de aseara de la 8 toata lumea, că se pune strat gros de zapada si sa anuntat peste tot , oamenii mai au si servici mai si dorm la 4 dimineata”.

George: ”Bă voi sunteți sănătoși cu ro alert la 4 dimineața? *** , că am sărit din pat și nu știam ce se întâmplă!”

Jaqueline: ”Altă oră pentru “ninsoare abundentă” nu găseau?! Era neaparat necesar la ora 04, 19?!! Hai sa ne imaginăm putin cardiacii care dorm liniștiți și dintr-o dată aud alarma Ro-Alert! Concediați *** care se ocupă de mesaje!”.

Daniela: ”Să faci infarct in somn cu mesajele voastre! Ninge asa frumos, nu bate vântul...sunteți ok cu căpicul? Am dezactivat Roalert, poate să vină potopul! Cine a fost "inteligentul" de serviciu?”

Laura: ”Singurul motiv pentru care se justifică mesaj ro-alert la 4 dimineața pentru 50 de centimetri de zăpadă este bătaia de joc și incompetența celor care l-au trimis și au decis trimiterea lui.”

Bogdan Toma, purtător de cuvânt al Departamentului pentru Situații de Urgență, a explicat pentru Hotnews care a fost motivul pentru care s-a dat această alertă de ninsoare la 4 dimineața: „Motivul principal este caraterizat de gravitatea unui cod roșu care a fost prognozat a se manifesta la nivelul municipiului București și a județului Ilfov. Mai mult decât atât, există categorii socio-profesionale care încep deplasarea către lucru… vă dau exemplu: șoferii de la STB pleacă din case la ora 03.00, la ora 02.00 dimineața, se deplasează către muncă. Ăsta-i un aspect”.

În schimb, fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, în prezent deputat USR, a declarat pentru RFI că mesajul Ro-Alert legat de Codul Roșu de ninsori din București a fost ”o eroare”, deoarece, în opinia sa, ”faptul că ninge nu are cum să fie ceva care să pună viața în pericol”.

Pe de altă parte, un medic psihiatru a explicat recent care sunt efectele mesajelor Ro-Alert, susținând că ”nu zăpada provoacă panică, ci percepția pericolului iminent”. Potrivit medicului, din punct de vedere psihiatric, fiecare „alertă stridentă” activează în creier exact acelaşi sistem care se activează în faţa unui pericol real. 

Mai trebuie precizat faptul că un studiu realizat la sfârșitul anului 2024 arăta că - la capitolul îmbunătăţiri ale sistemului Ro-Alert - 40% dintre respondenţi au indicat ajustarea volumului şi a tonului notificărilor, 27% au sugerat introducerea unei opţiuni de "Doar vizual", fără sunet, în timp ce 23% au invocat eliminarea alertelor pentru situaţii percepute ca "mai puţin urgente".

Din 2024 și până la ora publicării acestui articol, se pare că DSU nu a ținut cont de aceste opinii, iar ajustarea volumului notificărilor nu poate fi realizată în aplicația RO-Alert.

Bucureștiul, paralizat din cauza vremii. Șinele de tramvai au fost blocate de zăpadă

