Unii bucureșteni, după ce au fost treziți la 4 dimineața de mesajul RO-Alert, care anunța că ninge: ”Bătaie de joc”

"Avertizare meteo cod roşu de ninsori abundente, perioada de manifestare preconizată 18.02.2026, 4:20 - 8:20. Evitaţi deplasarea cu autoturismul în zonă! În caz de necesitate folosiţi rutele ocolitoare comunicate de autorităţi" - a fost mesajul transmis de autorităţi când aproape toată lumea dormea.

Mesajul, care a fost publicat și pe pagina de Facebook a Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, a fost aspru criticat. Iată doar câteva dintre aceste reacții:

Radu: ”Ați făcut din RO alertul vieții jucăria voastră să faceți mișto de oameni. Nu ca mai ia nimeni în serios”

Diana: ”Totuși orele pt RO ALERT au fost absurde!!!!”.

Ștefan: ”Bai ***, anuntati la 4 dimineata ca "ninge in februarie!" Mai rămâne să claxonanti și in Mai, ”Atentiune atentiune, s-au copt cireșele!"

Adrian: ”Vi se pare normal sa dați RoAlert la 4 jumate dimineața pentru ca ninge? Sa nu intre cumva zăpadă peste noi in casa. RUSINEEEE!!! ROALERT BLOCAT PERMANENT”.

Radu: ”În urma acestui nefericit mesaj am blocat RO ALERT pe toate dispozitivele din casă.”

Daniel: ”Nu este normal să dați aceste mesaje la 4 dimineata, apoi să le repetați la 6 dimineața…este doar o zăpadă. Nu e pandemie, nu e război, nu e nicio urgență. Stăm acasă și dăm zăpada azi. Se anunțase deja ca e cod roșu, etc. Toata lumea știa ca vine zăpada. Panicați populația inutil, treziți copiii. Care e urgența?”

Daniela: ”Ăla care a dat mesajul la ora asta suna la ușile oamenilor și fugea când era mic? Altfel nu-mi explic. Șoc și groază, ninge în februarie! Sper să vă tragă cineva la răspundere pt panica indusă la 4 dimineața! Între timp am dezactivat Roalert, poate să vină și sf. lumii.”

Andreea: ”Scoli oamenii la 4 dimineata sa ii anunti ca ninge sa nu iasa cu masina desi stia de aseara de la 8 toata lumea, că se pune strat gros de zapada si sa anuntat peste tot , oamenii mai au si servici mai si dorm la 4 dimineata”.

George: ”Bă voi sunteți sănătoși cu ro alert la 4 dimineața? *** , că am sărit din pat și nu știam ce se întâmplă!”

Jaqueline: ”Altă oră pentru “ninsoare abundentă” nu găseau?! Era neaparat necesar la ora 04, 19?!! Hai sa ne imaginăm putin cardiacii care dorm liniștiți și dintr-o dată aud alarma Ro-Alert! Concediați *** care se ocupă de mesaje!”.

Daniela: ”Să faci infarct in somn cu mesajele voastre! Ninge asa frumos, nu bate vântul...sunteți ok cu căpicul? Am dezactivat Roalert, poate să vină potopul! Cine a fost "inteligentul" de serviciu?”

Laura: ”Singurul motiv pentru care se justifică mesaj ro-alert la 4 dimineața pentru 50 de centimetri de zăpadă este bătaia de joc și incompetența celor care l-au trimis și au decis trimiterea lui.”